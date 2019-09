Blida : Plus de 8.000 logements réceptionnés en 2020

Quelque 8.190 logements de type AADL et publics locatifs (LPL) seront réceptionnés en juin 2020 au niveau du pôle urbain Safsaf à Meftah (est de Blida), a annoncé jeudi le wali Youcef Chorfa. «3.750 logements AADL et 4.440 LPL seront attribués à leurs bénéficiaires en juin 2020», a indiqué le wali dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de travail au niveau de ce site, dont les «chantiers des logements sont au dernier stade» de réalisation, a-t-il observé.

L'opération d’attribution des décisions d’affectation, a-t-il dit, «coïncidera avec le parachèvement de la réalisation d’un nombre de commodités et d’équipements publics, destinés à la couverture des besoins des habitants de ce pôle, dont deux lycées, quatre CEM, cinq écoles primaires, une polyclinique, une salle de soins, un siège de sécurité et un réservoir d’eau de 5.000 m3». «Le chantier du pôle urbain de Safsaf a accusé un certain retard dû aux aspérités difficiles du site, situé sur les monts de Meftah», outre le problème de financement des réseaux divers (eau, électricité, gaz, Internet), «qui n'a pu être réglé que dernièrement suite à l’affectation d’une enveloppe de 290 milliards de centimes (2,9 milliards de DA) pour leur réalisation», a précisé Youcef Chorfa. Par ailleurs, une voie d’évitement est actuellement en cours de réalisation en vue du raccordement du nouveau pôle urbain à la RN 29, dans les deux sens (Blida-Alger) sur une distance de 17 km. Selon sa carte technique, un délai de réalisation de 12 mois a été fixé pour ce projet doté d’une enveloppe de près de 100 milliards de centimes (1 milliard de DA).