Alger : 170 familles relogées

La 25e opération de relogement et d'éradication de l'habitat précaire s'est poursuivie jeudi à Alger avec le relogement de 170 familles des communes de Bologhine et de Oued Koriche dans quinze sites répartis sur plusieurs communes de la capitale. Dans ce cadre, 124 familles ont quitté, tôt ce matin, le bidonville Djenane Chalon à Oued Koriche pour rejoindre des logements sur dix sites répartis à Ouled Fayet, Aïn Benian, Beni Messous et Draria. Dans une déclaration à l'APS, le wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued, Athmane Abdelaziz, a précisé que les habitations de ces familles avaient subi d'importants dégâts suite aux pluies qui se sont abattues sur la capitale en septembre. Elles étaient déjà inscrites sur les listes des familles concernées par le relogement, mais les dégâts subis par leurs habitations ont accéléré l'opération pour éviter un sinistre, a-t-il ajouté. A Bologhine, 46 familles issues des centres de transit Ettouta, Fodil el-Ouartilani et el-Hoggar et le site Diar el-Kheloua ont bénéficié de logements dans les communes de Aïn Benian, Beni Messous et Hammamet. Dans une déclaration à l'APS, le wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued a fait état d'une proposition faite par ses services à la Direction de l'habitat de la wilaya d'Alger pour affecter les terrains récupérés à Bologhine à la réalisation de nouveaux logements, plus précisément la formule de Logement promotionnel aidé (LPA), ou à la réalisation de structures à caractère public, dont des établissements éducatifs ou autres, tandis que le site de la crèche Diar el-Kheloua serait probablement affecté au siège de la société Asrout. Selon la même source, les 15 sites qui ont accueilli les familles relogées sont supervisés par les OPGI d'Hussein Dey, de Dar El Beida, de Bir Mourad-Rais et de l'Agence foncière d'Alger.