32e vendredi des marches populaires : Constance des revendications

Tizi Ouzou

respect des droits et des libertés

La ville de Tizi Ouzou a été, hier encore, au rendez-vous de la mobilisation populaire pour le changement radical du système politique, le départ des figures de l’ancien régime et l’établissement d’une deuxième République consacrant l’indépendance de la justice, l’égalité entre tous les citoyens, et le respect des droits et des libertés individuelles et collectives. La mobilisation en ce 32e vendredi de la dynamique populaire du 22 février a été encore une fois des plus importantes, en dépit de la forte chaleur qui y sévissait. La procession humaine de différents âges et sexes s’est montrée pour la énième fois déterminée à poursuivre sa mobilisation jusqu’à la satisfaction de toutes les revendications maintes fois mises en avant par la population tout au long de cette dynamique populaire enclenchée depuis le 22 février. Les manifestants et manifestantes de ce 32e acte ont scandé à gorge déployée des slogans hostiles à la tenue de la prochaine élection présidentielle sans une transition démocratique négociée au préalable. Les partisans de l’organisation de l’élection présidentielle, prévue pour le 12 décembre prochain, ainsi que tous les candidats à la candidature à ladite échéance ont été également fustigés par la même occasion, par ces milliers de manifestants, dont certains ont brandi l’emblème national et d’autres ont déployé des pancartes et banderoles sur lesquelles étaient transcrits plusieurs mots d’ordre de revendication et de dénonciation. La manifestation de ce 32e vendredi de la dynamique populaire pour le changement radical du système a eu lieu encore une fois dans une atmosphère pleine de ferveur patriotique, laissant entrevoir la détermination des ces fidèles manifestants à en finir avec les pratiques de l’ancien régime politique et sa ferme résolution à aller vers une deuxième république dans laquelle le peuple sera l’unique source de légitimité du pouvoir. À travers les slogans scandés et les pancartes et banderoles déployées lors de cette marche, les manifestants ont exprimé leur refus catégorique de participer à la prochaine élection présidentielle, tant que pour eux, les conditions garantissant leur transparence ne sont toujours assurées. La libération de tous les détenus du Hirak est également revendiquée par les manifestants, à travers les mêmes supports déployés. La marche de ce 32e vendredi de la dynamique populaire du 22 février, qui s’est déroulée et dispersée comme d’habitude pacifiquement, a emprunté l’itinéraire habituel, à savoir du campus Hasnaoua jusqu’au mémorial des martyrs de la wilaya sis à la placette de l’Olivier, entrée ouest du chef-lieu de la commune de Tizi Ouzou. La veille de cette grandiose mobilisation populaire pour le changement radical du système, des dizaines de citoyens de la ville de Tigzirt ont battu le pavé de leur ville pour exiger la libération de tous les détenus du Hirak.

Bel. Adrar