En marge de la 74e session de l’Ag des Nations unies : M. Boukadoum s’entretient avec plusieurs responsables

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s’est entretenu, mercredi dernier à New York, avec son homologue libyen, Mohamed Tahar Siyala, et le président de Commission de l’Union africaine, Moussa Mahamat Faki, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ces entretiens se sont déroulés en marge de la participation du chef de la diplomatie aux travaux de la 74e session de l’Assemblée générale des Nations unies. S’agissant de son entretien avec le président de la CUA, «MM. Boukadoum et Faki ont souligné, d’une commune voix, l’importance primordiale pour l’Union africaine de jouer le rôle central qui lui revient dans le règlement des crises que le continent africain continue d’éprouver et soit pleinement impliquée dans les processus y relatifs», précise le communiqué. Pour ce qui est de son entretien avec le ministres des Affaires étrangères de Libye, le communiqué indique que «les deux ministres ont évoqué la situation qui continue de prévaloir dans ce pays voisin et ont noté avec satisfaction l’entière convergence de leurs visions quant à l’impératif d’une solution et l’importance de prendre des mesures concrètes pour conforter cette vision». Les deux ministres ont, en outre, «mis en exergue l’importance d’associer les parties libyennes et les pays voisins à toute démarche s’inscrivant dans la perspective de la solution politique et du rôle que pourra jouer l’Union africaine dans ce cadre».

Le ministre s’est aussi entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. L’entretien a permis aux deux ministres «de passer en revue les questions inhérentes à la coopération bilatérale», précise cette source, ajoutant qu’ils sont convenus, à ce titre, «d’œuvrer, de concert, pour les développer et les promouvoir davantage». «De même qu’ils se sont félicités de la qualité et de la régularité du dialogue et de la concertation de haut niveau qui ont toujours marqué les relations entre les deux pays». MM. Boukadoum et Lavrov ont également échangé sur «les questions internationales d’intérêt commun, notamment les crises que connaît la région du Sahel et sur la nécessité d’adopter des approches pertinentes en vue de leur résolution».

Faciliter l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

Le ministre a coprésidé avec son homologue allemand, Heiko Maas, la 11e conférence visant à promouvoir et à faciliter l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires.

Le président en exercice de l’Assemblée générale de l’ONU, Tijjani Muhammed Bande, a assisté à cette conférence. Dans son allocution, M. Boukadoum a notamment souligné «l’importance de cet instrument qui représente un modèle d’efficacité et de succès de la négociation multilatérale dans les domaines de la sécurité et du désarmement», précise la même source.

Il a également indiqué que «l’universalité de cet instrument est confortée par le fait que 184 Etats membres ont signé ce Traité et que 168 l’ont ratifié», et qu’il était «important de convenir de programmes de renforcement des capacités des pays en développement signataires de cet instrument juridique international», ajoute-t-on.

Il a, par ailleurs, souligné «l’attachement» de l’Algérie à la mise en place d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient.