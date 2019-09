Tourisme saharien : Un produit à valoriser

Des artisans ont célébré jeudi dernier la fête du couscous dans une ambiance conviviale à la maison de l’artisanat de hai Es-sabah (est d’Oran) à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme. Cette kermesse placée sous le slogan «Couscous oranais histoire et mode de préparation», a été marquée par une séance traditionnelle de dégustation de plats de couscous dont la cuisson et la saveur diffèrent d’une région à une autre, selon les organisateurs. La gérante de l’entreprise de produits alimentaires et de diététique, Sakina Zeddour, organisatrice de cet événement a souligné que l'objectif de cette manifestation est de faire connaître le couscous oranais et ses spécificités dans la perspective de l'officialiser et de créer la maison du couscous oranais pour valoriser ce plat apprécié de tous. Organisée pour la première fois dans la capitale de l’Ouest algérien, cette manifestation a permis aux visiteurs et à l'assistance, dont des artisans en fabrication alimentaire et des intellectuels, de découvrir la préparation du couscous oranais lors d’occasions et fêtes religieuses, nuptiales et autres. La fête du couscous oranais constitue une occasion pour exposer une gamme variée de ce plat préparé à base de semoule et autres ingrédients aux vertus thérapeutiques et qui nécessite l'utilisation d'ustensiles traditionnels en alfa dont le tamis et la «midouna» et autres en poterie. L’association de promotion de la femme rurale «Main dans la main» a exposé, à l'occasion, des épices entrant dans la préparation du couscous dont le safran produit localement à la ferme de Misserghine et des huiles extraites de la figue de barbarie.

La musique était présente dans la fête du couscous. Une troupe locale a gratifié l'assistance de chansons oranaises sous la houlette du compositeur Hadj Mohamed et des récitals poétiques ont été animés par la poétesse Abbès Maissa.