Modes vestimentaires : Imposer son style ou suivre l’air du temps

La société algérienne connait de grandes et multiples mutations dans tous les domaines relatifs à la vie quotidienne. Nous vivons dans une société de pure consommation, où la mode prend une place importante chez les jeunes, moins jeunes ou même les plus âgés.

Nous sommes constamment «assaillis» par tous les produits et articles vestimentaires importés qui inondent le marché algérien. Ainsi, et suite à la faible production nationale qui couvre seulement 10% des besoins du marché local, 90% des vêtements portés par les Algériens sont importés. Les médias de la mode ont une grande influence sur nous, car nous sommes quasiment obligés de nous y soumettre, sinon nous nous retrouvons en marge de la société et nous sommes dits «démodés», «hors normes»...

En dépit d’un pouvoir d’achat moyen, les Algériens dépensent sans compter pour être «in» et bien sapés. En quête de la bonne qualité ou simplement pour la frime, de nouveaux modes de consommation se sont installés chez les Algériens avec l’ouverture du marché. Les algériens des deux sexes (homme et femme) choisissent de marquer leur différence en adoptant des codes vestimentaires et des coupes de cheveux «tendances» qui ne laissent pas indifférents leurs vis-à-vis.

Mais reste à savoir si c’est possible de suivre les tendances sans ressembler à tout le monde ou est-il obligatoire de suivre les autres pour témoigner de son existence, sachant qu’il y a plusieurs façons d’exister ? Être tendance nous fait-il perdre notre identité ou est-ce juste un acquis en plus ?

Pour ou contre la mode ?

Adidas, Levi’s, Etam, Exit, Complice, Geox, Tatou, Zara, Kiabi, Puma… Les différentes marques de prêt-à-porter et de chaussures, leaders de l’habillement femmes, hommes et enfants, accaparent le marché algérien, offrant du coup aux consommateurs une alternative aux produits «chinois et turcs» qui inondent le marché. Même si on a plus de 25 ans, on peut inventer son style, oser, s’amuser et se mettre en mode personnelle. Or, on a tendance à croire que la mode concerne plus les femmes que les hommes. Il faut bien admettre que les femmes sont souvent faibles en boutique. Elles craquent facilement pour une nouvelle collection ou pour une paire de chaussures neuves même si elle en n’a pas forcément besoin. Mais la donne a changé. Les hommes, eux aussi, font de plus en plus attention à leur look, à leur apparence. Eux aussi cherchent à être à la mode, à porter des vêtements dans l’air du temps.

Amina, une jeune femme de 30 ans, fonctionnaire à la banque, nous précise que «la mode personnelle est conforme au goût du jour. C’est une manière individuelle de vivre, d’agir et de penser». Elle fait partie des personnes qui suivent la mode. «Au vu des changements que connait notre société et de la modernisation dans tous les domaines, on se trouve obligé de suivre la mode pour être à jour et bien prendre soin de soi-même, sauf si on se fiche de notre look ou juste qu’on ne comprend rien au style, parce qu’assembler tout et n’importe quoi ne fait pas un look reflétant notre personnalité», a-t-elle précisé en ajoutant, que « parfois on ressent un stress de ne pas trouver son style. cette injonction d’être soi-même à travers son look est très culpabilisante «.

Hakim, âgé de 22 ans, explique que si beaucoup de membres de la population juvénile ont adopté ces styles, «c’est, dit-il, tout simplement une mode» qui pourrait changer l’année d’après.

Par contre, Rabah, la cinquantaine, nous confie : «À mon époque, nous n’avions pas ce look-là mais nous portions les cheveux longs, des piercings et des tatouages.» Lui aussi explique ces comportements par «la mode» à laquelle, poursuit-il, «on doit se conformer».

Questionnée à son tour, une dame affirme, tout de go, que si son enfant, dont elle précise au passage qu'il va sur la trentaine, adoptait un tel comportement, elle se ferait fort de l'en dissuader. «Ce n’est pas là une façon de s’habiller, juste pour suivre une mode qui nous vient de l’étranger», s'insurge-t-elle. Si d’aucuns ont beau s’offusquer ou dénoncer des modes vestimentaires dévergondées à leurs yeux, «ramenées d’ailleurs», «il faut bien que jeunesse se passe», rappelle un autre adage venu, lui aussi, d’ailleurs.

Les Algériennes dépensent plus que les Européennes

La fashion victime, la gent féminine, est le cœur de cible des différentes marques de vêtements. Si les statistiques indiquent que les jeunes de 12 à 25 ans en sont les plus sujets, chez nous le phénomène est clairement apparent même en l’absence d’une étude du marché. Tout commence avec la petite marque Kiabi, qui est à la portée de toutes les bourses. Mais d’autres marques plus «prestigieuses» ne vont pas tarder à capter l’attention des Algériennes. Des marques de luxe, peu connues en Algérie, viennent offrir des gammes de vêtements qui séduisent immédiatement. Une grande vitrine sur la très commerçante rue Didouche-Mourad ne laisse pas les mordues de la mode indifférentes. D’autres marques viendront se greffer au paysage commerçant de la capitale, Etam, Exit, Tatou, Zara, Levi’s… Les Algériennes, les adolescentes en particulier, dépensent autant si ce n’est plus que les Européennes qui consacrent plus de 800 euros aux fringues. Et l’arrivée de toutes ces marques de prêt-à-porter n’est que la bienvenue.

Kafia Ait Allouache