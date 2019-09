SéTIF : Une vocation thermale affirmée

C’est par un imposant programme qu’a été marquée, jeudi, la célébration de la Journée mondiale du tourisme, inaugurée par le wali Mohamed Belkateb, en présence du président de l’APW, des autorités civiles et militaires, ainsi que de tous les partenaires du secteur.

En ouvrant ces vastes expositions qui ont regroupé sur la grande esplanade de la maison de la Culture Houari-Boumediène et ses espaces intérieurs, l’ensemble des opérateurs agissant dans cette wilaya, agences de voyages, associations du tourisme, maquettes de grands projet en voie de réalisation et des stands réservés aux potentialités hôtelières, thermales et climatiques, le wali a particulièrement insisté sur la nécessité d’encourager le tourisme local et de booster la destination Algérie. Comme il exhortera tous ces professionnels du tourisme et investisseurs à valoriser toutes ces potentialités de la wilaya, en allant sans cesse dans le sens de la création de la richesse et de l’emploi. À ce titre, il est utile de souligner que 38.782 emplois sont déjà générés par le tourisme qui compte par ailleurs 1.649 artisans. La wilaya compte 79 hôtels fonctionnels pour une capacité de 5.734 lits et 49 projets en cours de réalisation, et qui offriront plus de 4.000 lits. Une wilaya où sont également implantées 149 agences de voyages et 11 stations thermales, dont le complexe de Hammam Guergour, classé 3e station mondiale de par le taux de radioactivité de ses eaux chaudes. «167.333 touristes, dont plus de 34.200 étrangers, se sont rendus dans cette wilaya depuis le début de l’année», dit le directeur du tourisme et de l’artisanat, qui ajoute que «233.683 nuitées, dont 53.701 pour les touristes étrangers, ont été enregistrées, tandis que 533.187 curistes se sont rendus vers les stations thermales». À l’issue de la cérémonie, seront offertes 11 omras par des agences de voyages et le wali, ainsi que l’organisation, par la direction du tourisme, d’excursions pour les enfants des établissements relevant de la DAS et des cures pour les personnes âgées à la station thermale de Hamam Sokhna. À El-Eulma, le wali procédera à l’inauguration de deux hôtels touristiques de l’investissement privé.

F . Zoghbi