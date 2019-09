Tourisme : Un secteur créateur d’emploi

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a affirmé, jeudi à Guelma, que la part du secteur touristique dans la création d’emploi en Algérie est «analogue aux niveaux internationaux».

Dans une déclaration à la presse, sur le site naturel de la cascade de la commune de Hammam Debagh, le ministre a indiqué que «la part du tourisme dans la création d’emploi à l’échelle nationale équivaut au niveau international de 10%», avec un total de 700.000 travailleurs, auxquels s’ajoutent, a-t-il noté, 900.000 emplois du secteur de l’artisanat et des métiers. Le récent choix de l’Algérie pour être membre du bureau de l’Organisation mondiale du tourisme constitue «un signe du retour du secteur touristique algérien en tant que destination du tourisme mondial», a considéré le ministre, tout en soulignant que son département œuvre actuellement à «réhabiliter le tourisme par l’adoption des technologies d’information et de communication, conformément aux conditions de l’Organisation mondiale du tourisme». Dans un des complexes de la région de Hammam Ali, dans la commune de Héliopolis, le ministre a ouvert une exposition sur les dispositifs d’emploi et le secteur touristique, avant de remettre les prix aux lauréats du concours du meilleur établissement hôtelier, meilleure agence touristique et meilleure vidéo sur le tourisme. M. Benmessaoud a également visité le projet d’un village touristique (4 étoiles) et le complexe thermal public Chellal, où une convention a été signée entre le complexe et une agence touristique d’Ouargla, pour l’organisation de cures au profit des habitants du Sud, avec des réductions de 20%. Le ministre a insisté, durant sa tournée, sur la formation des personnels pour l’amélioration des prestations touristiques, y compris par des stages à l’étranger. Il s’est également enquis du projet de réhabilitation de l’hôtel Mermoura (300 lits) de la ville de Guelma, ainsi qu’un hôtel privé de 180 lits. La wilaya de Guelma compte 16 hôtels offrant 1.651 lits, ainsi que 33 projets d’hôtel à taux de réalisation disparate, totalisant une offre de 4.000 lits.