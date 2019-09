Baccalauréat : Nouvelles mesures pour améliorer l’organisation

De nouvelles mesures ont été prises pour améliorer l’organisation des examens du baccalauréat 2020 avec en ligne de mire, la réduction des charges liées à l’organisation du Bac, a annoncé, ce jeudi, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed qui s’exprimait depuis la wilaya de Tlemcen a révélé à ce propos qu’une commission interministérielle composée de représentants des ministères de l’Education nationale, de la Défense nationale, de la Poste, des Technologies de l’information et de la communication et du numérique s'attelle à la préparation des examens du baccalauréat de manière à garantir leur bon déroulement et à éviter tout risque de fraude. «Elle est chargée d’instituer des réformes susceptibles de réduire les charges financières et morales liées à l’organisation de cet examen décisif», a-t-il expliqué, précisant qu’il s’agit notamment de la réduction des frais liés à l’impression des feuilles d’examen et de leur transport et des charges morales et de la tension vécue par toutes les parties concernées par cet important examen.

A rappeler que M. Belabed avait annoncé, il y a quelques jours, le lancement d’une action qui aura pour but d’examiner la possibilité de modifier les mécanismes d’inscription à l’examen du Bac. Cette dernière pourrait se faire, grâce à l’exploitation de la plateforme numérique du ministère, au niveau des établissements scolaires. «Cette décision se fera prochainement et devrait éviter aux élèves et à leurs parents le déplacement vers les cybercafés pour effectuer l’inscription», avait-il affirmé.

Evoquant les mesures «inédites» prises cette année, à l’occasion de cette nouvelle rentrée scolaire, le ministre citera à titre d’exemple la revalorisation du montant de la prime de scolarité, passé, rappelons-le, de 400 DA à 3.000 DA pour chaque enfant scolarisé dans les trois paliers et la prime de solidarité scolaire, s’élevant désormais à 5.000 DA au lieu de 3.000 DA et ayant concerné normalement 3 millions d’élèves. «A Tlemcen, 90% des élèves sont concernés par cette prime», a-t-il confié.

Un guide de prise en charge des élèves aux besoins spécifiques bientôt à la disposition des enseignants

Evoquant le volet scolarité des élèves atteints d’handicap, autistes et déficients mentaux légers, Belabed a indiqué que leur nombre est estimé à 62.000 au niveau national pris en charge par son département ainsi que celui de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et fait savoir dans ce contexte qu’une convention interministérielle entre les secteurs de l’Éducation, de la Santé, de la Solidarité et de la Formation a été signée récemment dans le but d’améliorer la scolarisation des enfants aux besoins spécifiques.

«Elle fixe les responsabilités de chaque ministère pour prendre en charge cette frange de la société», a-t-il expliqué, annonçant dans la foulée qu’un guide sera mis à la disposition des enseignants pour les accompagner et les orienter vers le mode de traitement à suivre pour prendre en charge les élèves aux besoins spécifiques dans des classes spéciales.

Kamélia Hadjib