Réseau routier : Plus de 50 milliards de DA pour la maintenance

Le ministre des Travaux publics et des Transports a révélé, ce jeudi, qu’une enveloppe de 50 milliards de dinars a été approuvée par le gouvernement pour les travaux de maintenance du réseau routier, notamment dans les régions du Sud du pays. S’exprimant depuis la wilaya d’Adrar, de Timiaouine plus exactement, une région limitrophe au territoire malien, où il se trouvait pour une visite de travail et d’inspection, M. Mustapha Kouraba a affirmé que cette décision répond à une demande «pressante» exprimée par les habitants du Grand Sud depuis des années et annoncé à cette occasion qu’un montant supplémentaire de 10 milliards de dinars sera alloué pour refaire la route reliant Reggane à Bordj Badji Mokhtar, longue de 580 km. Cette annonce, qualifiée «d’historique» par la population locale, va impacter directement et efficacement l'amélioration de leurs conditions de vie dans divers domaines. Cité par l’APS, le ministre s’est enquis à cette occasion des travaux de réhabilitation de plusieurs tronçons de la Route nationale n° 6 détériorés par les inondations a fait savoir que L'Etat confère un intérêt particulier à cette RN 6 qui traverse la wilaya d'Adrar, preuve en est, a-t-il fait remarquer, cette « importante » enveloppe budgétaire qui lui a été allouée en dépit de la situation financière du pays. « La réalisation du tronçon routier Reggane-Bordj Badji Mokhtar a été confiée au groupe Cosider qui détient une grande expérience dans la réalisation de ces infrastructures vitales. Il entamera les travaux dans les plus brefs délais possibles », a-t-il assuré non sans revenir sur le programme global de maintenance du réseau routier. Son l’exécution sera entamée au début de l’année prochaine et va s’étaler sur trois années, ce qui devrait permettre la réhabilitation et la modernisation de plusieurs tronçons routiers à travers les wilayas du Sud qui ont été dégradés. M. Kouraba a, par ailleurs, l’accélération du rythme de réalisation et soutenu que le défi actuel ne réside pas dans la suffisance des enveloppes financières mobilisées, mais dans la «qualité» de réalisation des infrastructures en vue de garantirleur durabilité. «Les bureaux d’études et les laboratoires techniques sont appelés à assurer une présence et un suivi permanents sur le terrain pour l’avancement des travaux et la qualité des réalisations», a-t-il insisté, mettant à profit cette opportunité pour écouter les doléances de notables et habitants de la commune de Timiaouine. Ces derniers ont, en effet, clairement affiché leur déception et estimé «en-deçà de leurs attentes» les engagements pris par les entreprises de réalisation qui parlent souvent de «sérieux» et «d’efficacité».

A ce propos, ils ont pointé du doigt ces entreprises de réalisation qui ne tiennent pas compte, selon eux, de la qualité de réalisation, aggravant, ainsi, la situation déjà contraignante des habitants de la wilaya, sachant que les défis de développement de cette zone frontalière reposent grandement sur son réseau routier. A Bordj Badji Mokhtar, la délégation ministérielle a inspecté un autre projet de modernisation de la RN 6 sur un linéaire de 70 km. A cet effet, le ministre des Travaux publics et des Transports a donné des instructions fermes aux responsables locaux du secteur mais aussi, aux entreprises de réalisation pour respecter les normes de réalisation et veiller au suivi permanent de la qualité des travaux par les bureaux d’études et autres laboratoires. Pour rappel, le ministre avait donné, la semaine dernière, lors d’une réunion de travail, des instructions fermes aux sociétés de réalisation et de suivi ainsi que les bureaux d’études et les laboratoires de contrôle, pour la livraison, avant la fin de l’année en cours, du projet d’aménagement de la RN 1 traversant la wilaya de Tamanrasset. Un exposé exhaustif sur l’état de cette route nationale avait été présenté à Kouraba. Les travaux sont réalisés actuellement sur 300 km, à partir des frontières Nord la reliant avec la wilaya de Ghardaïa. Sami Kaidi