Ressources en Eau : Prise en charge des salaires des travailleurs de 5 entreprises

Bonne nouvelle pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur des Ressources en eau. En effet, les salaires des employés de l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), l’Algérienne des eaux (ADE), l’Office national d’assainissement (ONA), l’Agence nationale des ressources en eau et l’Office national d’irrigation et de drainage (ONID) seront pris en charge par le gouvernement, a révélé le ministre des Ressources en eau, en marge d'une visite d'inspection dans la wilaya d’Aïn Témouchent.

Cité par l’APS, M. Ali Hamam a souligné à cette occasion que cette décision, prise lors d’un conseil ministériel conjoint présidé par le Premier ministre, en présence du ministre des Finances, porte sur les salaires de 5 mois restants de l’année en cours et indiqué que ces cinq entreprises économiques relevant de son secteur sont appelées à réaliser des recettes «supplémentaires» en harmonie avec la gestion, la prise en charge des charges de consommation énergétique, la masse salariale, et enfin l’acquisition des produits d’assainissement et d’exploitation des stations d’épuration des eaux usées et des services. «Il est anormal que ces entreprises continuent à dépendre des aides de l’Etat. Elles doivent réfléchir sur des mécanismes pour réaliser des rentrées supplémentaires permettant une gestion équilibrée», a déclaré le ministre, insistant lors de la mise en service de relevage des eaux usées sur l’exploitation des eaux traitées en stations d’épuration en agriculture. «Ces eaux pourront être livrées gratuitement aux agriculteurs dans une première année pour les encourager à redoubler d’efforts. Mais au-delà d’une année, ils devront contribuer avec une contrepartie financière en vue de renflouer les recettes de l’Office national d’assainissement», a-t-il expliqué.

Pour M. Ali Hammam, Ain-Temouchent est une wilaya pilote en termes d’infrastructures du secteur et de taux de raccordement en eau potable. A titre de rappel, il citera l’opération de raccordement qui a profité aux 28 communes alimentées en eau potable en H/24 et fera remarquer que tous les réseaux d'eau sont reliés de manière régulière à la station de dessalement d’eau de mer et aux eaux superficielles. «Une opération délicate dans une telle région», a estimé le ministre des Ressources en eau avant d’inspecter la station d’eau potable à Dzioua (commune d'Ain Tolba) d’une capacité de 13 millions de mètres cubes qui approvisionne la wilaya d'Ain Temouchent et des communes de l’Ouest de la wilaya d’Oran.

Le même responsable a exprimé sa satisfaction quant à la sécurisation de l'alimentation en eau potable, soulignant que les besoins à l'horizon 2030 nécessitent la réalisation d’un réservoir de 50.000 m3.

M. Hamam a fait savoir que des instructions ont été données pour le lancement de la réalisation de ce réservoir par l’Algérienne des eaux (ADE) et le raccordement de cet ouvrage d'eaux superficielles situé à Dzioua. Le ministre a donné des instructions aux responsables locaux du secteur pour prendre en charge l’achèvement de la réalisation de 10 kilomètres linéaires de transfert d’eau du barrage de Boughrara en direction de l’oued Tafna qui alimente la station d’eau potable de Dzioua. Le projet permettra une exploitation optimale de cette ressource en eau. Dans la région de Rechgoune relevant de la commune d’Oulhaça, il a suivi un exposé sur l’étude de réalisation d’une station d’épuration des eaux usées au titre des mécanismes visant la protection du littoral contre la pollution. Il a, à ce titre, indiqué que cette opération sera prise en charge par l’Office national d’assainissement (ONA) pour une enveloppe de 1 milliard de dinars. M. Hamam a inspecté le projet de réalisation d’une station de traitement des eaux usées dans la commune d'Ain Kihal qui accuse un retard. Le taux d’avancement des travaux est de 85 %. Il est prévu que l’étape expérimentale sera effective fin octobre prochain, selon les explications fournies au ministre.

M. Hamam a donné des instructions pour sa mise en service en décembre prochain sous la direction de l’ONA en orientant des techniciens relevant de cette entreprise pour les former durant cette étape test avant l’exploitation de cette station d'une capacité de traitement de 2.790 m3/jour.

Salima Ettouahria