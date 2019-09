Haut conseil islamique : Des solutions efficaces aux problèmes pressants

Le Haut Conseil islamique (HCI) a appelé, mercredi, les citoyens au respect des règles et de l'éthique du dialogue pour préserver l'unité et la sécurité de la nation et trouver des solutions efficaces aux problèmes pressants, a indiqué un communiqué sanctionnant les travaux de la 69e session ordinaire du Conseil. Réconcilier les personnes est la fonction des prophètes et des oulémas qui ont pour mission de diffuser la paix et rapprocher les personnes pour que les piliers de la société demeurent solides, un objectif pour lequel le HCI et ses membres ont de tout temps œuvré pour sa concrétisation, a ajouté le communiqué. Atteindre ces objectifs implique «le respect par les fidèles citoyens des règles et de l'éthique du dialogue dont l'objectif, tous cas confondus, est de consacrer l'unité, l'intégrité et la sécurité de la Nation et de trouver de solutions efficaces aux problèmes pressants», est-il souligné.

Le «meilleur» moyen à même d'aboutir à la réforme escomptée est de «permettre aux institutions de l'Etat d'accomplir leurs missions et de réaliser le rapprochement à la faveur d'un dialogue sérieux suivant des conditions objectives, car le dialogue permet l'entente, fait régner la coopération et fait rapprocher les opinions et les vues», a souligné le HCI. Comme il a appelé à «emprunter les meilleures voies pour pallier les obstacles qui privent le citoyen de ses droits», pour aboutir à un dialogue «fructueux», insistant sur l'impératif de «conduire le dialogue de façon à protéger le pays, servir le citoyen, préserver ses intérêts, ses composantes ainsi que son unité et placer l'intérêt du pays au-dessus de toute considération». Le Conseil a appelé également à «veiller à faire renaître les valeurs de l'Islam et les principes de Novembre 1954. Pour aboutir au changement escompté, il est nécessaire de corriger les distorsions, se réconcilier avec soi- même et veiller à construire un avenir sur des bases solides» et des règles qui reposent sur «les valeurs spirituelles et nationales dont la cohérence constitue le secret de la cohésion de notre peuple à travers les générations, particulièrement lors des épreuves de l'ère de l'occupation».

Le HCI a appelé, enfin, à «conjuguer les efforts pour faire passer notre peuple de l'effroi et des conflits à la sécurité, la prospérité et à la quiétude pour que règnent concorde et cohésion au sein de la société».