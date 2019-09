APN : Installation des 12 commissions permanentes

Les douze commissions permanentes de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont été installées, mercredi à Alger, a indiqué, jeudi, un communiqué de cette instance législative. A l'issue de la séance d'installation, supervisée par les vice-présidents de l'APN, cinq commissions sont présidées par le parti du Front de libération nationale (FLN) et quatre autres présidées par le Rassemblement national démocratique (RND), tandis que les partis Tajamou Amel Al Djazair (TAJ) et le Mouvement de la société pour la paix (MSP) président une commission chacun, outre une commission présidée par les Indépendants.

Dans ce cadre, le vice-président de l'APN, Naoum Benlakhdar, a procédé à l'installation de la commission des Affaires juridiques, Administratives et des Libertés, présidée par Souad Lakhdari (FLN) et de celle de l'Habitat, de l'Equipement, de l'Hydraulique et de l'Aménagement du territoire, présidée par Mohamed Kabrita (MSP).

De son côté, le vice-président de l'APN, Bousmaha Boualem, a installé la commission des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Emigration, présidée par Abdellaoui Abdelkader (FLN), tandis que le vice-président de l'APN, Merabet Ali, a installé, lui, la commission de la Défense nationale, présidée par Messaoud Bouderradji (RND).

Par ailleurs, le vice-président de l'APN, Sidi Athmane Lakhdar, a procédé à l'installation de la commission des Affaires économiques, du Développement, de l'Industrie, du Commerce et de la Planification, présidée par Khadidja Righi (RND), et de celle des Transports et des Télécommunications, présidée par Belkacem Laatraoui (Indépendants).

Installée par le vice-président de l'APN, Salah-Eddine Dekhili, la commission de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Affaires religieuses est présidée par M. Abderrahmane Yahia (RND), tandis que la commission de l'Agriculture, de la Pêche et de la Protection de l'environnement, installée par la vice-présidente Djamila Belhabib, est présidée par Ammar Djilani (FLN). Le vice-président, Ahmed Cherifi, a installé la commission de la Jeunesse, des Sports et de l'Activité associative, présidée par Mohamed Khouan (RND), et celle de la Culture, de la Communication et du Tourisme, présidée par Fekih Akacha (TAJ).

Enfin, la vice-présidente de l'APN, Badra Ferkhi, a procédé à l'installation de la commission de la Santé, des Affaires sociales, du Travail et de la Formation professionnelle, présidée par Rabehi Akila (FLN). Pour rappel, les membres de l'APN avaient adopté, mercredi, la liste des vice-présidents de l'APN, au titre de la troisième année de la huitième législature, et ce, lors d'une séance plénière, présidée par Slimane Chenine, président de l'APN.