élection présidentielle : 80 postulants

Avec un nombre de prétendants au poste de président de la République ayant atteint, jeudi, les 80 postulants à avoir retiré les formulaires de souscription individuelle, il ne fait plus aucun doute que l’on s’achemine vers une rude compétition, où les candidats qui seront retenus ne manqueraient certainement pas de redoubler d’ingéniosité pour convaincre les électeurs et gagner leur sympathie.

En la matière, avec l’entrée en scène d’Abdelmadjid Tebboune et Ali Benflis, le premier ayant retiré jeudi les formulaires auprès de l’Autorité indépendante des élections (ANIE), alors que la candidature du second a été actée par le parti Talaie El-Houriyet, la concurrence s’annonce ardue.

Benflis plante le décor devant caractériser la prochaine campagne électorale, lui qui vient de décocher des flèches acerbes à l’adresse de Tebboune dont il a comparé l’annonce de candidature «à un 5e mandat de Bouteflika sous un autre nom».

Le concerné n’a pas jugé utile de répondre à la provocation. «Les temps sont difficiles et ce n’est pas le moment des polémiques et du refus de l’autre », avait-il fait savoir dans une déclaration à la presse, ajoutant que Benflis «est libre de dire ce qu’il veut». En tout état de cause, la candidature de Tebboune n’est pas passée inaperçue, eu égard notamment aux nombreuses réactions qu’elle a suscitées sur les réseaux sociaux.

Le concerné s’est prêté très sereinement aux questions des journalistes et a dévoilé certains des principaux axes de son programme électoral. En ce sens, il a notamment insisté sur la séparation de l’argent et de la politique, un redressement national tous azimuts, une redynamisation de la vie économique à travers la réhabilitation de l’entreprise, et notamment une presse plus libre.

Ali Benflis : écarter la menace et éviter l’effondrement de l’Etat

Talaïe El Houriyet pend part à la prochaine présidentielle pour «écarter les menaces induites par la crise» et «éviter l'effondrement de l'Etat » en vue de faire face aux défis politiques et socioéconomiques et «d'opérer ainsi une rupture» avec les anciennes pratiques politiques. C’est ce qu’a soutenu son président Ali Benflis dans son allocution prononcée, jeudi, lors des travaux du comité central ayant acté sa candidature. Il a fait savoir en outre que «la réunion des conditions nécessaires pour permettre au peuple d'élire, souverainement et librement, le président de la République, est à même de traduire fidèlement l'esprit des articles 7 et 8 de la Constitution revendiqués par le peuple lors des marches pacifiques », ajoutant qu’« un éventuel échec pourrait précipiter le pays dans l'inconnu». Il a aussi insisté sur l’impératif d’un changement du régime politique, d’une transition démocratique ainsi que l'élaboration d'une nouvelle Constitution qui sont, à son avis, «des objectifs devenus désormais les dénominateurs communs à tous les Algériens». Par ailleurs, le RND a entériné hier la décision de procéder au retrait des formulaires de souscription à la prochaine présidentielle, décision annoncée sur la page Facebook du parti. Tout porte à croire que le candidat de cette formation sera Azzedine Mihoubi, l’actuel SG intérimaire qui devra se rendre demain au siège de l’ANIE pour engager le processus de sa candidature. Celle-ci s’ajoutera aux 80 postulants pour la prochaine élection présidentielle, un chiffre communiqué par le chargé de communication auprès de l'ANIE, Ali Draâ. Ce dernier a fait savoir que parmi les postulants figurent des responsables de partis politiques, à l'instar d’Ali Benflis, président de Talaïe El Houriyet, Abdelaziz Belaid, président du Front El Moustakbal, Aïssa Belhadi, président du Front de la bonne gouvernance, Abdelkader Bengrina, président du Mouvement El Bina, Ali Zeghdoud, président du Rassemblement algérien (RA), Mourad Arroudj, président du parti Errafah, ou encore Belkacem Sahli, président de l'Alliance nationale républicaine. S’ajoutent à cette liste des candidats indépendants, à l'instar d’Abdelmadjid Tebboune et de l'ancien chef du PNSD, Rabah Bencherif, ainsi que trois femmes.

Karim Aoudia