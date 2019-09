Dans la LUCARNE : Belmadi parmi les grands

Les spécialistes et autres responsables sportifs peuvent, le plus souvent, se tromper. C'est-à-dire qu’ils sont tellement obnubilés par tout ce qui est grandiose qu’ils oublient de regarder ce qu’il y a tout près, presque à portée de main. Ils veulent généralement les grands noms qui se trouvent dans le sommet de la hiérarchie du football mondial. Il est admis de nos jours que les grands techniciens de renom ne courent plus les rues. Ce qui fait qu’on voit aujourd’hui des clubs ou des fédérations sportives convoiter pratiquement le même coach. La rareté explique un peu cette frénésie quasi-maladive de chercher tout ce qui se propose sur le marché. Car, celui qui ne fait pas vite risque au final de ne rien avoir. Le fait de retourner bredouille au bercail est toujours mal vu du fait que la concurrence a été fatale pour l’un ou l’autre des «acheteurs» chez nous, au lieu de chercher rapidement le «pur sang» qui peut nous assurer ce que l’on veut du fait que l’Equipe Nationale des «A» reste la vitrine du sport, mais aussi de l’état d’ensemble d’une nation. On avait perdu beaucoup de temps avec les Rayevac, Leekens, Alcaraz… Le moins que l’on puisse dire c’est qu’on était «aveugle» peut-être par notre ego et la quête d’un mondialiste comme si cela servait de critère d’excellence. On avait fait fausse route en perdant beaucoup d’argent et aussi beaucoup de temps inutilement. Ce n’est qu’en dernier ressort et alors qu’il n’y avait pas d’autres choix à des prix qu’on peut juger comme raisonnables, qu’on avait alors pensé à lui. Tout le monde a compris alors que c’était l’homme de la situation... et pourquoi avait-on des «œillères» pour ne pas le voir. Ahurissant pour un entraîneur qui avait pourtant permis au Qatar de remporter la coupe d’Asie. Ce qui n’était pas rien avec le présence du Japon, de la Chine, de la Corée du sud, de l’Arabie saoudite et autres. Remporter haut la main la Coupe d’Afrique des nations dans l’antre «pharaonique» prouve que le technicien algérien, qui n’avait pas coûté beaucoup d’argent à la FAF, était de la «graine» des grands. Et ce qui s’était passé il y a quelques jours à Milan dans les Awwards Best de la FIFA nous conforte un peu plus dans nos convictions. Certes, la première place est revenue haut la main à l’allemand Jurgen Klupp, l’entraîneur de Liverpool, avec lequel il avait obtenu la Ligue des champions devant Tottenham, Belmadi s’est classé à la 4ème place. En soi, il s’agit d’une très bonne récompense pour un jeune technicien qui émerveillé le monde et l’Afrique par des prestations de rêve. Il mérite amplement plus du fait que ce n’était pas aisé de faire ce qu’il a fait en moins d’une année. Belmadi, qui aime plus que n’importe quel individu son pays, mérite notre respect. A d’autres consécrations !

Hamid Gharbi