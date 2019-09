Observatoire national des sports : Installation de Mokhtar Boudina à la tête de l’instance

Le ministre de la Jeunesse et des , Raouf Salim Bernaoui, a procédé jeudi passé à Alger, à l'installation de Mokhtar Boudina à la tête de l'Observatoire national des sports, succédant ainsi à Rachid Bouabdallah.

L'Observatoire national des sports est un organe consultatif du système national de culture physique et sportif chargé de donner son avis et de formuler des recommandations et propositions sur les orientations de la politique sportive nationale. Il a été créé en 1993 sous l'appellation de «Conseil national des sports», avant de devenir «Observatoire national des sport» en 1996. Ce dernier est chargé entre-autres de contribuer à la définition et à l'évaluation de la politique sportive nationale et de favoriser le dialogue et la concentration entre les opérateurs concernés par les pratiques physiques et sportives. Aussi, il est chargé de formuler toutes propositions pour la mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels du développement sportif. «Je souhaite bonne chance au nouveau président Mokhtar Boudina dans cette nouvelle mission. Aussi, je remercie Rachdi Bouabdallah pour les efforts fournis. Il faut que vous sachiez que l'Observatoire national joue un grand rôle dans le sport. Même s'il n'est pas connu, il est considéré comme une sorte de commission de consultation dont le rôle est de combattre la violence, le dopage ainsi que la rationalisation des dépenses publiques», a indiqué Bernaoui. Et d'enchaîner : «Il faut activer toutes les commissions sportives. Dès la semaine prochaine, on procédera à l'activation de la commission d'élite et des jeunes talents et la commission pédagogique pour l'intérêt du sport national» a t-il ajouté. De son côté, Boudina s'est dit «honoré» par la confiance des pouvoirs publics en succédant à Bouabdallah qui

demeure selon lui, «un pilier du mouvement sportif national». «Il faut avouer que par le passé, le ministère a souvent négligé le rôle de cette instance. Nous allons travailler pour réunir la famille du mouvement sportif national, et en offrant de l'aide à la famille universitaire et académique», a expliqué Boudina. Le président sortant, Bouabdallah, a souhaité «bonne chance» à son remplaçant. «Quand j'ai été installé à la tête de cette instance, le sport algérien était dans une situation compliquée notamment le football, mais nous avons réussi à fixer les prérogatives de chaque organe. L'Observatoire a souffert du manque de moyens, et j'espère que le ministère prendra en considération ce volet», a-t-il dit. Lors de l'installation du nouveau président de l'Observatoire national des sports, Bouabdallah a été honoré par le ministre de la Jeunesse et des Sports pour ses services au bénéfice du sport algérien durant plusieurs années.