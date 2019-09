organisation des compétitions et lutte contre la violence : Adoption prochaine de deux lois

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, a indiqué, jeudi à Alger, que deux lois sur l'organisation des compétitions sportives et le fichier du supporteur doivent être prochainement adoptées en vue de lutter contre les violences dans les stades du pays, un phénomène qui a refait surface dernièrement.

S’exprimant en marge de l'installation du nouveau président de l'Observatoire national du sport au centre de la presse, au niveau du stade olympique du 05-juillet, M. Bernaoui a affirmé que «l'entrée en vigueur attendue des deux nouvelles lois relatives à l'organisation des compétitions sportives et le fichier du supporteur serviront le sport algérien et seront des solutions efficaces pour éradiquer la violence dans les stades».

«Approuvées dernièrement par le gouvernement, ces deux lois, qui vont être présentées prochainement au Parlement pour adoption afin d'entrer en vigueur, portent sur l'organisation des compétitions sportives afin de clarifier la responsabilité de tout un chacun dans la manifestation, ainsi que le fichier du supporteur, ce qui permettra d'identifier les perturbateurs et leur interdire d'entrer aux structures sportives dans le but d'éviter la perte des vies», a-t-il ajouté. Le ministre a estimé également que la violence était telle qu'il «est impératif d'identifier ces hooligans qui ne représentent qu'une minorité pouvant jouer un rôle dangereux parmi la majorité». M. Bernaoui a aussi dénoncé les actes du saccage survenus lors de la rencontre JS de Kabylie et CR de Belouizdad qui s'est déroulée mardi pour le compte de la 5e journée du championnat de Ligue 1. «a cinq journées de la Ligue seulement, et nous voilà devant ces graves incidents qui se répètent dans les stades», a-t-il poursuivi, ajoutant qu'ils «ne sont plus acceptables».

Le match a été interrompu à la 81e minute, consécutivement à l'envahissement de terrain ayant suivi le dernier but du Chabab, surprenant vainqueur en déplacement (0-3).