Proche-orient : La Palestine pourrait rompre tous les accords conclus avec Israël

Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré jeudi dernier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies qu'il pourrait rompre tous les accords conclus avec Israël si le prochain gouvernement israélien tentait de mettre en application une annexion de la Cisjordanie, comme promis par Benjamin Netanyahu. «Si un futur gouvernement, quel qu'il soit, va de l'avant avec ce plan d'annexion, nous abrogerons tous les accords signés avec Israël et en finirons avec toutes les obligations qui en découlent, a assuré Mahmoud Abbas. «Nous rejetons entièrement et complètement ce plan», a-t-il martelé.

«Il est de notre devoir de défendre nos droits par tous les moyens possibles, peu importe les conséquences, tout en restant engagés dans l'application du droit international et dans la lutte contre le terrorisme», a précisé le président palestinien, qui avait déjà fait des déclarations similaires en juillet. Mahmoud Abbas a aussi promis devant l'Assemblée générale de l'ONU d'organiser des élections.

Les dernières ont eu lieu en 2006. «À mon retour dans mon pays, je convoquerai des élections locales régulières en Cisjordanie, dans la bande de Ghaza et à Al Qods-Est, et tous ceux qui s'opposeront à ces élections devront répondre de leurs actes devant Dieu et la communauté internationale», a déclaré le président palestinien. À ce sujet, le chef du mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, a déclaré jeudi que son mouvement avait accepté l'initiative proposée par huit factions palestiniennes en vue d'organiser des élections d'ici à la mi-2020. «Le Hamas accepte sans conditions préalables ni amendement l'initiative sincère et responsable qui a été proposée par les factions (palestiniennes)», a annoncé M. Haniyeh à la presse, après sa rencontre avec les dirigeants des diverses factions palestiniennes dans la bande de Ghaza.

M. Haniyeh a officiellement répondu à cette initiative par une lettre adressée aux dirigeants des factions rencontrées à Ghaza. Cette initiative a été présentée un peu plus tôt cette semaine au mouvement Hamas, ainsi qu'au parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas.

Celui-ci l'a pour sa part refusée. L'initiative considère notamment tous les accords et protocoles de réconciliation signés auparavant entre factions palestiniennes comme un cadre de référence de base pour mettre fin aux divisions internes et ramener l'unité entre les Palestiniens.

Les diverses factions ont par ailleurs appelé à l'organisation d'une réunion de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) en octobre 2019 au Caire, et ont demandé la participation de M. Abbas à cette réunion. Elles ont également indiqué que la commission devait convenir d'une stratégie ou d'un programme politique basé sur des principes communs, ainsi que sur la formation d'un gouvernement d'union provisoire jusqu'à la tenue d'élections générales ouvertes à tous. L'initiative envisage en outre une période de transition d'octobre 2019 à juillet 2020 pour rétablir l'unité nationale et mettre fin aux divisions internes, et appelle à unifier les lois électorales palestiniennes dans tous les territoires palestiniens.

Elle appelle enfin le Hamas et M. Abbas à organiser des élections présidentielles et législatives dans les territoires palestiniens d'ici à la mi-2020.

Par ailleurs, le président Abbas a critiqué les Etats-Unis pour leur politique au Moyen-Orient, affirmant qu'elle éteint les espoirs de paix et compromet la solution à deux Etats. «Cette politique américaine a encouragé le gouvernement de l'occupation israélienne à revenir sur tous les accords signés avec nous et sur ses engagements en faveur de la paix, privant ainsi le processus de paix de toute crédibilité, poussant de larges pans du peuple palestinien à perdre l'espoir de la possibilité d'une paix tant attendue», a déclaré M. Abbas au débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies.