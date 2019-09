Guterres : «L’ONU traite le conflit comme une question de décolonisation»

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a levé toute équivoque sur la nature du conflit au Sahara occidental, en réaffirmant dans un nouveau rapport soumis à l’Assemblée générale que les organes de l’ONU traitent ce dossier comme «une question de décolonisation».

Dans ce rapport établi à la demande de l’AG de l’ONU sur la question du Sahara Occidental, le chef de l’ONU tient à rappeler que la quatrième commission chargée de la décolonisation et le Comité spécial de la décolonisation, dit comité des 24, abordent le dossier du Sahara Occidental dans «le cadre des questions relatives à la décolonisation». «La Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (quatrième Commission) de l’Assemblée générale et le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux l’examinent quant à eux dans le cadre des questions relatives aux territoires non autonomes et à la décolonisation», souligne Guterres. Bien que le Conseil de sécurité examine la situation au Sahara occidental dans le cadre des questions relatives à la paix et à la sécurité, l'instance suprême des Nations unies a «appelé de ses vœux dans des résolutions successives à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental», rappelle encore le chef de l’ONU. Appelant les partis au conflit, le Front Polisario et le Maroc à poursuivre les négociations sans conditions préalables, Guterres relève que le maintien de la paix et la stabilité sur le terrain est nécessaire pour créer un climat propice à la reprise du processus politique. «Je prie instamment les membres du Conseil de sécurité, les amis du Sahara occidental et les autres acteurs concernés d’encourager le Maroc et le Front Polisario à saisir l’occasion qui se présente à eux et à continuer de participer de bonne foi et sans conditions préalables au processus engagé», ajoute le chef de l'ONU. Le document du SG de l’ONU fait la synthèse des deux rapports les plus récents qu’il a présenté au Conseil de sécurité sur la situation au Sahara occidental. Dans ce nouveau rapport qui couvre la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, Guterres a décrit la situation sur le terrain et l’état et l’avancement des négociations politiques, initiées par son ancien envoyé personnel, Horst Köhler. Il précise qu’au cours de la période considérée, «le Haut- Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a continué de recevoir des informations faisant état de harcèlement, d’arrestations arbitraires, de confiscation de matériel et de surveillance excessive de journalistes, blogueurs et défenseurs des droits de l’homme qui couvraient les violations des droits de l’homme dans les territoires sahraouis occupés. Rappelant l’examen de la Minurso qui a été entrepris au cours de la période considérée, sous la direction d’une experte indépendante, Diane Corner, Guterres a fait savoir que cette revue a conclu que d’importantes améliorations techniques pouvaient être apportées aux activités de suivi et d’atténuation des conflits menées par la Mission. Un certain nombre de ses recommandations sont en cours d’application, a-t-il dit.

Des parlementaires australiens de Nouvelle-Galles du Sud réitèrent leur soutien à la cause sahraouie

Par ailleurs, un groupe de parlementaires de divers partis représentés au Parlement australien de Nouvelle-Galles du Sud a organisé, mercredi, un rassemblement à Sydney, la capitale de l'Etat, pour exprimer son soutien indéfectible au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Dans un discours prononcé à l'occasion, le député du Parti vert, Jimmy Parker, a réaffirmé son soutien à la cause sahraouie, soulignant que «le Sahara occidental est question de décolonisation d'un pays occupé par le Maroc et dont le peuple a le droit de vivre dans la liberté et la dignité», a indiqué l'agence SPS.

Le parlementaire australien a décrit, également, la situation du Sahara occidental comme l'une des «grandes tragédies qui ont caractérisé l'histoire contemporaine des affaires internationales», ajouté SPS. Evoquant sa visite dans les camps de réfugiés sahraouis, le parlementaire des Verts a affirmé qu'il avait constaté lors de son déplacement une «impression positive de la volonté et de la détermination du peuple sahraoui de poursuivre la lutte pour atteindre ses objectifs». Pour sa part, la députée travailliste, Janel Safin, a évoqué la question du Sahara occidental en tant que question clairement liée à l'occupation et à la décolonisation, telle qu'elle avait été définie par les réglementations de l'ONU, précisant que ce conflit opposant le Maroc et le Front Polisario est examiné chaque année à la quatrième commission de l'Assemblée générale des Nations Unies.