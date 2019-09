Arts et Métiers : Une tradition séculaire bien ancrée

La journée du pain est de retour pour son édition 2019, pour la sixième année consécutive. Au jardin de la Liberté d'Alger, les visiteurs étaient conviés à une nouvelle rencontre avec le pain de toutes saveurs, odeurs et couleurs.

Organisée par l'association "Chabab mawahib wa afak " en collaboration avec l'APC d'Alger centre, l'événement s’est fixé l'objectif d'offrir au grand public de la capitale l'occasion de la découvrir et aussi apprécier différentes variétés du pain qui existent dans les quatre coins du pays, à l'est et l'ouest, du nord au sud. Cette journée se veut aussi une opportunité pour les artisanes de faire découvrir aux visiteurs des spécialités typiquement algériennes.

Plus d'une cinquantaine d'exposantes de différentes générations (artisanes ou femmes au foyer), venues des différentes régions du pays, en l'occurrence Médéa, Alger, Sétif, la Kabylie, Msila, Meftah, Berouaghia, Ghardaia, et de Constantine, Elles étaient présentes à cette occasion pour faire découvrir les multiples variétés de cet aliment qui fait partie intégrante de la culture algérienne.

Selon l'organisatrice de l'évènement et présidente de l'association «Chabab mawahib wa afak», Mme Nacéra Douaghi, c'est un événement particulier, lié au patrimoine culinaire algérien et qui mettra en avant les confections des meilleurs artisans de notre pays. Elle nous a fait savoir, que «l'idée de l'organisation de cette fête du pain est née il y a six ans au niveau du musée de Médéa sous l'impulsion de l'ancien directeur du musée, Boualem Belechheb, qui avait lancé cet évènement afin de promouvoir ce savoir-faire séculaire patrimoine immatériel algérien, avec l'organisation de quatre éditions au niveau de la wilaya de Médéa. Depuis, j'ai assuré la continuité, en organisant deux autres édition au niveau du Palais des Rais,

Bastion 23 à Alger, et cette année on a choisi de le faire à Alger-centre au parc de la Liberté, grâce au soutien de l'APC», nous a-t-elle expliqué, en ajoutant que le but principal de cet événement est de faire connaitre la richesse et la variété du pain existante dans notre pays à base naturelle « Cela serait bien de revenir à nos origines, nos traditions et nos coutumes, une consommation bio qui plus est riche en vitamine et peu couteuse», souhaite-t-elle.

Un legs pour la nouvelle génération

Mme Douaghi, déterminée et très volontaire, ambitionne de faire de cette journée un Salon du pain. Elle espère mettre en valeur le travail des artisanes algériennes pour divulguer la richesse de notre art culinaire surtout à la nouvelle génération .

À propos de l'aspect patrimonial de la fête du pain, Nacéra Douaghi nous confie que le projet de l'association est d'organiser une prochaine manifestation, en invitant un grand nombre de wilayas à y participer, d'autant plus qu'il y a un véritable savoir-faire qui diffère d'une région à une autre, une preuve de toute la richesse du patrimoine algérien. Elle souligne que ce savoir-faire ne se limite pas au pain mais également les différents composants tels que les herbes à des fins thérapeutiques, et les différents accompagnements, tels que les confitures-maison, les marinades d'olives où des tapenades de légumes de saison. Elle relève à ce propos : «Il est important de promouvoir ce savoir-faire car il est en lien direct avec la culture profonde de l'Algérien et de ses repères identitaires.»

Le président de l'APC d'Alger-centre, Abdelhakim Bettache, que nous avons rencontré sur place, nous a confié que "C'est une première pour Alger-centre, de faire découvrir tout qui est pain artisanal de différentes régions d'Algérie. Ces exposantes détiennent un savoir-faire ancestral qu'il est important de préserver. On doit multiplier ce genre d'actions en vue de les encourager afin de préserver nos coutumes et nos repères identitaires». Il a ajouté : «On espère enrichir cette activité à l'avenir en la proposant pour faire passer ce message de sauvegarde de notre patrimoine, dans le chef-lieu de la commune qui est l'esplanade de la Grande-Poste. Certes au parc de la Liberté nous sommes dans un grand quartier qui est mitoyen au boulevard Krim-Belkacem, mais on compte réitérer cette manifestation, que je considère très intéressante, dans d'autres quartiers et au niveau de la Grande-Poste

Une ambiance conviviale

Pour les grands curieux et les petits gourmands, ce rendez-vous est l'occasion de tout savoir sur la fabrication du pain, des gâteaux, des plats traditionnels et d'autres produits sucrés telles que les différentes variétés de confiture et des huiles. C'est aussi l'occasion pour la profession de faire valoir ses différences, de promouvoir des pains confectionnés dans les règles de l'art et de rappeler, également, que le bon pain à un nom : le pain de tradition algérienne. D'ailleurs un concours est organisé à la fin de cette journée pour élire les trois meilleurs exposants.

Le beau temps aidant, les Algérois ont été très nombreux à venir faire la «fête» et déguster des variétés, parfois inconnues pour eux, de pain traditionnel.

Un premier constat, le pain traditionnel est une affaire de femmes. Elles étaient là, ravies d'offrir aux amateurs de pains amoureusement préparés, exposés soigneusement dans des paniers en osier. Un plaisir des yeux et de l'odorat que ces pains et galettes, produits de traditions anciennes, qui se transmet de mères en filles.

Les amateurs de pain allaient avec plaisir d'une table à un autre dans une ambiance conviviale et une atmosphère souriante, détendue, quasi-familiale. Nous avons pu constater sur les lieux que les visiteurs se réjouissaient de renouer avec les anciennes traditions culinaires ; le bonheur d’aller à la redécouverte d'un goût ancien qui semblait perdu au fil du temps avec l'instauration de nouvelles habitudes de consommation.

La nostalgie du bon vieux temps

Laila, une dame d'un certain âge, mère de quatre enfants, ne pouvait s'empêcher de nous parler des ustensiles de cuisine de l'époque que nos grandes-mères utilisaient à Alger, tel que le couscoussier en cuivre, le tajine qui se fait cuire sur brasero, le tajine en terre…. Elle disait qu'avant tout le plaisir était de cuisiner à la maison. «Les femmes avant se donnaient à cœur joie et préparaient les meilleurs plats qu'elles partageaient avec leurs voisines. Maintenant, notre consommation est essentiellement faite de fast-foods et c'est bien dommage», regrette-t-elle en souhaitant qu'il y ait des initiatives semblables pour revaloriser le patrimoine culinaire algérois et algérien d'une manière générale dans toute sa richesse, sa variété et sa dimension.

Mme Hadadi Nabila, l'Algéroise, dressait bien sa table pour le bonheur des visiteurs. Elle fait place aux éléments nécessaires pour la confection du pain, la «gass3a», le tajine… Elle en parle avec un accent poétique, comme des choses précieuses sans qui le pain traditionnel de qualité cesserait d'exister. Elle a proposé aux visiteurs une variété de pain : le pain à la citrouille, le pain d'orge, le «matlou3»», «kobz koucha»… «Notre bonheur est de faire plaisir à tous ces gens qui viennent nous voir et déguster nos préparations», dira-t-elle, tout en ajoutant que c'est aussi pour nous une satisfaction de faire connaitre les variétés de la cuisine algérienne aux jeunes.

Un pain, une histoire...

Pour beaucoup de présents à cette journée, bien des recettes du pain et autres secrets de la cuisine de nos grands-mères se perdent, et il est en effet bien temps de préserver et valoriser tout ce qui se rapporte à nos traditions et notre art culinaire. Notre tournée était captivante, nous avons eu l'occasion d'écouter les différentes artisanes qui exposaient des variétés du pain en plus d’écouter leurs histoires.

Parmi eux, Mme Bouzerai Aicha, exposante venue de Médéa, artisane et présidente de l'association «Les doigts d'or»,qui nous a présentés et racontés l'histoire du pain de la mariée «khobzet laaroussa». «Dans notre région nous nous accrochons vaille que vaille à la tradition du pain de la mariée. C'est un pain avec des fruits secs, décoré de dragées et de noix de cajou. Ce pain de forme rectangulaire est offert à la mariée le lendemain des noces» explique-t-elle en ajoutant que le secret de ce pain réside dans sa levure. «En mettant de la levure dans la composante du pain si son volume augmente c'est un présage que la mariée aura une belle vie, avec surtout des enfants», raconte-t-elle, en précisant que l'objectif principal est de faire connaitre cette richesse patrimoniale à travers le pays et surtout à la nouvelle génération pour qu'ils puissent assurer la continuité et préserver notre culture culinaire.

Avec elle, d'autres femmes de Médéa ont profité de la fête pour reproduire «en pain» sous forme de grappes de raisin, un fruit dont la ville s'enorgueillit particulièrement.

Toutes ces mains ont pétri pour l'occasion des galettes de seigle, du pain aux olives, du couscous de pain rassis au thym, qui, indique-t-elle est économique et riche en vitamine. Appelé " Belboul "ce plat est préparé lors des journées hivernales marquées par le grand froid dans les régions du Titri de Médéa. «Durant l'époque coloniales nos aïeux préparaient ce couscous «belboul» avec les restes de pain et des plantes pour les moudjahidine afin de les rassasier et les tenir au chaud», explique- t-elle. Une occasion aussi de découvrir la galette faite à base d'herbe sauvage qui est souvent proposée à la femme enceinte renseigne-t-elle.

«Kobz el Aid» était aussi à l'honneur de cette journée. Il se prépare selon une exposante à la veille de l’Aïd. À l'intérieur de ce pain on y incruste des œufs comme cadeau aux enfants pour les surprendre et leur souhaiter une bonne fête. Une autre dame nous à présenté son bon pain de maison «khobz dar», qui lui rappelle sa maman et nous expliqué sa manière de le préparer : «Je suis toujours fidèle à sa préparation comme le faisait ma mère rabi yarhamha», dira-t-elle en ajoutant que son souvenir est encore tout frais dans sa tête. «Ma mère le préparait durant le mois sacré de ramadan. Je me souviens toujours, c'est comme si c'était hier, je la vois encore le badigeonner de jaune d'œuf» se rappelle-t-elle.

Découverte et santé

Devant des visiteurs de plus en plus nombreux, au fil des heures, les exposantes se font une joie de faire découvrir leurs spécialités. Pour la plupart d'entre eux, la fête est un moment de convivialité et de partage mais aussi une occasion de s'informer sur ce qui est bon pour la santé. «Nous sommes très portés sur les produits bio et nous réfléchissons à lancer une boulangerie traditionnelle où on utilisera des recettes de pains venues de toutes les régions d'Algérie» indique un homme accompagné de sa femme et de sa fille.

La fête du pain traditionnel s'est prolongée jusqu'à la fin de journée. Au parc de la Liberté, les artisans étaient les vedettes.

Kafia Ait Allouache