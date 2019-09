Recueil de Nouvelles de Meriem Guemache : Zoom romanesque sur les «inaperçus»

Dans la «friche littéraire» actuelle, dont on espère qu’elle n’est que passagère, Meriem Guemache chasse, avec ce qu’on pourrait appeler un scalpel, les silences et les non-dits qui, selon une expression consacrée, «décomposent les meutes».

Elle se dérobe, pour ainsi dire, aux clans, aux troupeaux, aux gangs. Et avec quels «discernements» ! Dignes de grands auteurs évoluant sur notre méridien. Alors, autant le noter aussi, «tout de go». Dans «Bingo», la première nouvelle par exemple, un enfant de dix ans, Malik, apprend à l’école que ses deux parents, sa mère et son père, viennent de décéder dans un accident (page 20). Mais là ne s’arrête pas son histoire, un véritable drame, car il y a pire qui l’attend après l’enterrement de ses parents : tandis que les autres membres de sa «famille» commencent déjà à se disputer avec férocité leur villa, leurs meubles et leur voiture, voilà, bien plus grave encore, que Malik apprend, par le biais de ses «oncles» et «tantes» les plus proches, qu’il n’est qu’un enfant adoptif. Et qu’à ce titre, il n’a droit à rien en matière d’héritage ! Kafkaïen ! Eh bien, figurez-vous que ce n’est pas la seule nouvelle du recueil de cette auteure à avoir une chute aussi poignante, aussi renversante. Et surtout imprévisible. Toutes, ou presque —il y en a treize—, se terminent, à quelque chose près, de la même façon.

Et puis il y a cette autre nouvelle dont l’intitulé fait en même temps le titre du recueil, à savoir «La demoiselle du métro» (page 28). Là, c’est un peu ce que le lecteur, en abordant le titre du recueil, a dû s’imaginer : Une fort jolie demoiselle, comme l’auteure a su en tracer les contours physiques, et bien entendu le côté énigmatique du regard, la posture élégante, le regard inflexible, un peu comme un «androïde» statufié, etc. D’autant que c’est au moment précis, où, à la sortie de la station de métro «Place des martyrs», notre malchanceux héros allait aborder la jeune femme, pour enfin tenter d’engager avec elle un début de discussion, eh bien c’est à ce moment là donc, qu’il dû déchanter car une fillette, venue en courant à la rencontre de la belle jeune femme, lui sauta aussitôt dans les bras, suivie d’un «homme svelte, élégant, tenant un attaché-case à la main». Bien entendu, l’homme ne pouvait être que le mari de la jeune femme et le père de la fillette. Et tout cela est effectivement vraisemblable dans le récit en question !

Un rare plaisir de lecture

Et enfin cette autre nouvelle, intitulée «Karl Marx à Alger» (page 43) qui ne pouvait qu’attirer davantage l’attention des lecteurs avisés ; du moins celles et ceux qui n’ignorent pas que l’auteur du «Capital», le grand Karl Marx en l’occurrence, a séjourné à Alger en 1882. Durant presque quatre mois. Et qu’à ce titre, il a eu à observer notre pays et les Algériens de l’époque, qui baignaient alors dans une telle misère, qu’il n’a d’ailleurs pu supporter. Eh bien, figurez-vous que le récit du séjour de Karl Marx a été repris, sur une base documentaire certes, mais pour être restitué de façon plutôt romancée, en tout cas comme un «digest» facile à lire et à comprendre. Peut-être mieux que ce qu’un pédagogue aurait fait.

Meriem Guemache aborde ainsi plusieurs autres récits entre les interstices, entre les points d’orgue. Et les histoires qu’elle raconte avec un sens aigu de la narration emportent le lecteur comme des rafales le poussant sur les berges du fleuve : la fluidité de la langue de l’auteure, le pouvoir exercé par les mots riches de saveurs «argotiques» habitées de sens renforcent son talent. Mais au-delà de ces nouvelles, il y a comme un jeu de miroirs sur notre société, mais en même temps celui-ci ouvre tout le champ de la fiction littéraire. A ce titre, et pour un premier recueil de nouvelles, «La demoiselle du métro» s’avère être un rare plaisir de lecture. «La demoiselle du métro», nouvelles de Meriem Guemache ; préface de Malika Boussouf ; Casbah Editions, Alger 2018 ; 169 pages

Kamel Bouslama

Bio express

Née à El Biar, Meriem Guemache a suivi des études de Lettres anglaises à l’université d’Alger. En 1989, elle intègre la chaine III de la Radio algérienne où elle produit et anime des émissions culturelles et de divertissement. En parallèle, elle collabore en tant que journaliste dans plusieurs titres de la presse écrite et de nombreux magazines. En 2017, elle publie son premier livre destiné aux enfants, «Lotfi à la Casbah d’Alger», suivi de «Lotfi au palais de Khadaoudj El Amia» (Casbah Editions). «La demoiselle du métro» est son premier recueil de nouvelles.