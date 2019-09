A l’occasion du cinquième centenaire de son décès : Leonard De Vinci à l'honneur au palais de la culture

Les admirateurs du grand peintre italien Leonard De Vinci (1452-1519) pourront contempler ses œuvres de près. En effet, des toiles d’une grande valeur, tant artistique qu’historique et numéraire, garnissent les murs d'une des galeries du palais de la culture Moufdi-Zakaria, et ce, jusqu'au 18 du mois prochain.

Ainsi, pas moins de dix-sept toiles de différentes dimensions son exposées au palais de la culture Moufdi- Zakaria et ce, en commémoration du cinquième centenaire de son décès. Organisée du 27 septembre au 18 octobre au palais de la culture Moufdi-Zakaria, par Antonio Paolucci —considéré comme l'un des plus grands experts en matière d'art— en collaboration avec l'ambassade de l'Italie et le ministère de la culture, cette exposition de tableaux numériques grandeur nature, dont le vernissage a eu lieu jeudi dernier, met en avant les plus belles et remarquables œuvres dont la fameuse Mona Lisa de l’un des plus célèbres personnages artistiques et culturels jamais connus, à savoir Léonard de Vinci. D'autres tableaux (certifiés) du peintre comme «La vierge aux rochers», «La vierge, l’Enfant Jésus et Sainte-Anne», «La belle ferronnière», «Vierge à l’enfant» (Madame à l’œillet) ou encore «Le cénacle», une peinture murale achevée en 1498 font partie de la sélection qui retrace, en partie, le parcours de cet artiste de la Renaissance.

Cette exposition baptisée «Leonardo Opera Omnia» entre dans le cadre d'un programme de promotion internationale de l'art et de l'éducation soutenu par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, et qui fait escale à Alger grâce à la collaboration de l'Ambassade d'Italie, de l'Institut Italien de Culture, du ministère de la Culture, nous déclare M. Pasquale Ferrara, ambassadeur de l'Italie.

Dans une déclaration à El Moudjahid en marge de ce vernissage, le représentant diplomatique accrédité en Algérie affirme : «nous avons transporté en Algérie dix-sept toiles de la reproduction en haute définition de Leonard de Vinci», «c'est le mariage, si je peux dire, entre l'art et la technologie». L'ambassadeur Italien a exprimé sa fierté et sa satisfaction quant à cette exposition qui, selon lui, «fait le tour du monde... mais en Afrique du Nord, l'Algérie est l'unique pays qui abrite cette exposition». Dans ce contexte, il rappelle que cela traduit les fortes relations entre les deux pays qu'il qualifie d'excellentes, mais aussi, dit-il, «d'octroyer au grand public qui ne peux pas voyager et visiter les musées de contempler de près les œuvres de Léonard de Vinci». Il dira, en outre : «c'est une manière de démocratiser l'art et la culture... je suis très content que l'Algérie soit un pays qui a accepté et nous remercions le ministère de la culture pour cette collaboration.» Grace à l'utilisation de techniques numériques de haute définition et à un usage astucieux des lumières, les visiteurs sont virtuellement placés devant l'œuvre originale, vivant une expérience émotionnelle en contact direct avec les chefs- d'œuvres de l'artiste.

