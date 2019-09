Criminalité : Démantèlement d'un réseau international de prostitution

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé au démantèlement d'un réseau de prostitution, à l'arrestation de 10 individus de différentes nationalités africaines, et à la libération d'un otage de nationalité africaine séquestré par deux Algériens, arrêtés par la suite, outre la saisie de plus de 470 unités de boissons alcoolisées, a indiqué jeudi dernier un responsable à la Sûreté de la circonscription administrative de Chéraga. À ce titre, le chef de Brigade de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de ladite conscription administrative, le commissaire de police a précisé dans une déclaration à la presse, que la première affaire traitée concernait la saisie de faux billets et des billets en devise qui devaient être écoulés sur le marché national, l'association d'une bande de malfaiteurs et séquestration et torture d'un otage.

Il a indiqué également que cette opération s'était soldée par la libération de ce ressortissant de nationalité africaine qui faisait partie d'une deuxième affaire consistant en l'ouverture d'un local à des fins de prostitution et incitation à la débauche, outre la production et la promotion de films pornographiques, la résidence illégale et le commerce illicite de boissons alcoolisées. Sous la supervision permanente et continue du procureur de la République territorialement compétent, ajoute le commissaire de police, il a été procédé, lors des deux opérations, à la saisie de 479 unités de boissons alcoolisées, 5,7 millions de centimes, 22 téléphones portables, 2 tablettes, 2 caméras, une unité centrale et un coffre-fort contenant 44 rames de papier en couleur noire et verte, en sus de trois sacs contenant une poudre, des gants, des couteaux de différents calibres et autres objets. Les 13 mis en cause ont été déférés, après parachèvement des procédures légales, devant le Parquet territorialement compétent.