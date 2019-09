Journée mondiale de la rage : Un seul bouclier, le vaccin

Sous le thème «Rage : vacciner pour l’éliminer», les pays se mobilisent, dans le cadre de la 13e Journée mondiale contre la rage, pour l’éradication de cette maladie qui continue, malheureusement, malgré le progrès scientifique, de faire de nombreuses victimes, faute de sensibilisation et de prévention.

Cette dernière, pourtant considérée comme étant une pathologie à déclaration obligatoire, est soldée, chaque année, par pas moins de 55.000 décès dans le monde, touchant plus particulièrement les enfants âgés entre 5 et 14 ans. En effet, la rage, fait encore parler d’elle, en dépit de l’existence d’un vaccin antirabique, à même de constituer un bouclier contre ce problème de santé, pour peu, bien entendu, que ceux qui côtoient les animaux accordent plus d’importance à la vaccination antirabique. Mais ce n’est pas toujours le cas, hélas, de nos jours, avec le phénomène des chiens errants, de plus en plus remarqué dans nos villes et quartiers, envahis par des meutes qui font craindre le pire aux habitants. Les risques de se faire attaquer par un chien errant surtout à la tombée de la nuit augmente, de plus en plus, avec ces chiens sales et affamés, sans maîtres qui sèment la terreur, là où ils passent, rien qu’à les voir de loin. Aujourd’hui, selon le ministère de la Santé, ce fléau existe, malgré les efforts consentis pour l’éradication de la rage. L’absence de prévention revient souvent pour favoriser l’apparition de cette maladie. Il faut rappeler qu’en Algérie, selon les statistiques du même ministère, 100.000 personnes sont exposées, chaque année au risque rabique, plus particulièrement par des morsures de chiens. Durant, l’année 2018, les services de la santé avaient enregistré 11 décès par la rage humaine.

Multiplier les actions de sensibilisation du citoyen et la coordination des efforts dans le cadre de plan multisectoriel sont plus que nécessaires pour minimiser les risques de cette pathologie. Organiser de manière régulière des journées d’information sur les modes de transmission et les mesures à prendre en cas de morsure ou griffure par un animal suspect ou encore sans statut vaccinal est à même de limiter les dégâts. Combien de personnes connaissent, aujourd’hui, les conduites, à tenir lorsqu’elles sont victimes d’une attaque par un chien ou un chat ? Le nombre de décès, enregistrés annuellement confirme, on ne peut mieux, l’inexistence de la culture de prévention qui devrait commencer avant tout par l’initiation aux premiers gestes à adopter, avant d’atterrir dans les services hospitaliers. Ce genre de fautes est à éviter. Elles sont même impardonnables.

Samia D.