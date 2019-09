Création du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique : Créer une synergie intersectorielle

Le Conseil du gouvernement vient d’adopter la nouvelle mouture du projet de loi de finances (PLF 2020) et d'un projet de décret exécutif portant création du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique.

Un simple outil ? Oui un organisme qui accompagne et modifie, si besoin est, la politique nationale en énergies renouvelables ? Joint hier au téléphone, le Pr. Noureddine Yassa, directeur du CDER, voit en ce commissariat un atout maître pour réviser la stratégie nationale et multisectorielle en la matière, précisant que la création d’un département dédiée aux énergies renouvelables n’a pas eu l’effet escompté, et auquel il fait un double reproche : «faire cavalier seul et manque criant d’actions concrètes». Dans la même optique, le Pr. Yassa dira que ce nouveau mécanisme sera garant d’une sorte de pragmatisme prévisionnel évitant de tirer des plans sur la comète. Le retard du programme national des 22.000 mégawatts témoigne qu’entre objectifs et acquis, il y a loin de la coupe aux lèvres. En effet, on est aujourd’hui loin de réaliser l’objectif escompté par l’Etat qui préconisait d’atteindre le taux de production de 27% d’électricité à partir des énergies renouvelables à l’horizon 2030. L’échec était inévitable de par les nombreuses contraintes dont le manque de visibilité de la part des autorités qui projetaient d’atteindre des objectifs sans étape intermédiaire. Rappelons que le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, avait affirmé que la création dudit département ouvrira la voie au lancement de grands projets dans divers secteurs. Et précisait que «cette instance sera composée d'experts et de spécialistes en énergies qui établiront une feuille de route pour le passage à l'énergie propre dans le cadre d'une politique claire qui encourage l'utilisation de l'énergie solaire. Dans ce même contexte, le ministre avait relevé l’importance de passer à l’exploitation de l’énergie solaire, l’Algérie disposant d’une moyenne de 3.000 heures par an, comme source d’énergie alternative génératrice de revenus, tout en permettant de créer des centres de développement des énergies renouvelables, notamment solaire. En dépit du retard qu’a accusé le programme des EnR, le ministre de l’Energie, a affirmé que l’Algérie est prête pour lancer un projet national visant à produire près de 5.600 mégawatts d’électricité en utilisant l’énergie solaire susceptible de renforcer le réseau national dans les années à venir. Et précise : «Les compétences nationales actuelles sont capables de mener ce projet dans toutes ses étapes, de l’étude jusqu’à la réalisation finale», ajoutant que «l’Algérie, qui a réalisé sa première centrale solaire en 2011, a acquis l’expérience nécessaire, ainsi que les moyens requis pour développer ce domaine, d’autant, qu’actuellement, le pays totalise 22 centrales de production d’électricité à base d’énergie solaire avec une capacité de 400 MW».

Fouad Irnatene