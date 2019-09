Start-up : Adoption de mesures incitatives

Faire croître considérablement la contribution de l’économie du savoir au PIB, constitue, ces dernières années l’une des préoccupations majeures du gouvernement. Preuve étant dans le cadre du PLF 2020 des mesures incitatives et des facilités d’ordre fiscal ont été adoptées au profit des start-up, activant dans le domaine de l’innovation et des nouvelles technologies et leur exonération de l’impôt sur les profits et de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée). L’Algérie, il faut le préciser, a besoin aujourd’hui, de développer davantage des activités, clés de chaînes de valeur dans tous les domaines de l’économie, notamment dans l’industrie, l’agriculture et l’agroalimentaire. A l’ère des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC), l’avenir appartient sans nul doute aux nations qui encouragent les innovateurs, les jeunes entrepreneurs et aux acteurs de la transition numérique. Un pays n’évolue pas que par des innovations de produits managériales et sociétales. Donc, l’adoption de ces mesures par le gouvernement vient à point nommé pour accompagner la start-up pendant sa phase de lancement et de garantir, par la suite, sont développement. A ce propos, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, avait insisté récemment sur la nécessité d’encourager davantage les jeunes innovateurs. Il dira dans ce sens que «les efforts déployés par les jeunes start-up dans les différents domaines de l’industrie et du numérique en particulier sont certes à valoriser». Par ailleurs, le communiqué de gouvernement a fait savoir qu’il a été proposé la création de quatre types de zones industrielles sur le territoire national qui seront des incubateurs pour les start-up, ainsi que pour les autres investissements, avec des avantages financiers et fiscaux incitatifs, ces zones se répartissent comme suit : des zones économiques pour le développement des zones frontalières au Sud, des zones économiques pour le développement des hautes technologies, des zones économiques pour le développement du commerce logistique et des services, et des zones industrielles intégrées, et dans l’objectif de rationaliser les dépenses publiques, la gestion et l’exploitation des structures publiques de proximité ont été confiées aux entreprises et aux jeunes porteurs de projets et d’idées, dans le cadre des délégations du service public et conformément à un cahier des charges. Il y a lieu de rappeler qu’à l’occasion de la tenue de la conférence nationale des start-up, au Centre international des conférences d’Alger, les participants ont insisté sur la nécessité de créer un environnement adéquat et propice aux jeunes entrepreneurs et aux start-up. Intervenant à cette occasion, Karim Brouri, fondateur de CEO business thinking expert, a regretté le fait que le domaine des start-up en Algérie est marginalisé et la prise de conscience de l’Etat de son importance est venue très en retard. Il dira dans ce sens que «le domaine de l’innovation, des TIC avance à une grande vitesse et le temps dans ce domaine porteur ne se rattrape pas». Il a ajouté «on en parle depuis plus de quatre ans, mais malheureusement les solutions envisagées sont restées lettres mortes».

Makhlouf Ait Ziane