Innovation : Jil FCE se rapproche des porteurs de projets

Jil FCE a organisée jeudi dernier en son siège à Alger, la 2e édition Afterwork 2019 ayant porté sur le thème des organismes d'accompagnement des entreprises et c,e en présence du président de l’organisation, Lamine Belbachir. La rencontre a été animée par Mme Boulaïche Wassila, cheffe de département Innovation à l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET), M. Djamel Kherchouche, directeur général de JK Performance Consultant International ainsi que Mme Ahlem Kébir, architecte et co-fondatrice d’Innefable art et culture. Leurs interventions ont porté sur l’accompagnement et le financement d'idée de projet innovante à impact socio-économique et l’entrepreneurship et le développement du capital humain sans omettre les performances d’entreprise. Afterwork 2019, un évènement dédié à l'entrepreneuriat et l'innovation dans le domaine des nouvelles technologies, a drainé la présence de nombreux chefs d’entreprises. Mme Boulaïche Wassila a expliqué que l’ANVREDET est chargée de mettre en place un programme d’actions qui permet de réaliser concrètement les capacités d’innovation et de créativité des secteurs socio-économiques. Les processus vont de l’identification des idées porteuses, leur évaluation technologique, des aspects juridiques de l’entreprise et surtout de conseil en droit de la propriété intellectuelle, jusqu’à la mise en place des infrastructures technologiques, en passant par l’étude de marché, de marketing, l’élaboration du plan d’affaires et de son évaluation. Une méthodologie complète est à disposition des entrepreneurs sur le site de l’agence pour mettre en valeur la fonction d’assistance de l'innovateur depuis la naissance de son idée, jusqu'à la création de l'entreprise. Les grandes étapes de cette assistance sont l’identification du projet, l’expertise et l’évaluation du projet. Les questions liées à la propriété intellectuelle pour la protection de l'innovation, la fabrication de prototypes et l’étude du marché figurent parmi les missions de l’agence. L’une des plus importantes missions est aussi celle du partenariat avec les investisseurs à travers la mise en contact avec les organismes concernés ou encore celle de parvenir à la création de l'entreprise et le business plan des projets innovants. «Notre agence met à la disposition des porteurs de projets innovants des plans d’affaires très adaptés en vue de les accompagner le plus efficacement possible. Ces plans sont conçus en fonction des spécificités de chaque projet à l’effet d’aider les porteurs de projets innovants à créer leur propre entreprise, est-il souligné.

