santé : La technologie de pointe à la une

La 3e édition du Salon de la pharmacie et parapharmacie de l’Ouest (PHARMEX 2019) s’est ouverte, jeudi, au Centre des conventions d’Oran Mohamed-Benahmed, avec la participation de 40 exposants. La manifestation a drainé, dès son ouverture, une grande foule de professionnels et de citoyens venus découvrir certains produits pharmaceutiques et équipements médicaux légers exposés aux stands des entreprises participantes, a-t-on constaté.

Le directeur du Salon, Dr Yasser a souligné, lors de l’ouverture du Salon «PHARMEX», que cette édition revêt une importance particulière pour la région ouest du pays, car des entreprises pharmaceutiques et parapharmaceutiques activant dans la région exposent leurs services et leurs nouveaux produits et établissent des contacts avec les différents opérateurs de ce domaine.

À travers cette manifestation, les exposants ciblent également de nouveaux clients et auront l’occasion de débattre la situation actuelle de cette profession et les difficultés rencontrées quotidiennement par la corporation.

Cet événement de trois jours, organisé sous le thème «Communication, management et gestion des officines», réunit, en plus de la corporation des pharmaciens de la région, des acteurs du secteur de la Santé, de l’université, des représentants de la CNAS et la CASNOS, des banques, des compagnies d’assurances et autres.

Les organisateurs ont prévu, lors de ce Salon, des conférences et des ateliers sur, entre autres, la pharmacie traitant du rôle du pharmacien, des difficultés rencontrées, de l’actualité professionnelle et des activités syndicales, la production pharmaceutique, la formation dans les premiers secours, le club scientifique des médecins algériens.

Ce Salon est mis sur pied par l’agence de communication «Pertinence Consulting», en collaboration avec l'Agence thématique de recherche en science de la santé.