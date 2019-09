Plan national du climat : Un engagement international

Le plan national du climat (PNC) adopté il ya quelques jours par le gouvernement au cours d’une réunion consacrée à cette question planétaire prouve une nouvelle fois le respect de l’Algérie de ses engagements internationaux. Présenté par la Ministre de l’environnement, le document qui se décline sous forme d’actions mises en oeuvre sur le terrain et celles qui seront entreprises à l’avenir a fait l’objet d’un large débat au cours de cette réunion présidée par le premier ministre et en présence de plusieurs membres de l’exécutif. Ce plan a été préparé en prévision du Sommet de l’action climatique organisé par de les Nations Unies (ONU) qui se tient depuis lundi depuis le lundi dernier à New York. La délégation algérienne conduite par le ministre des affaires étrangères et la ministre de l’environnement ont exposé et défendu le plan élaboré et adopté par l’Algérie. Un plan qui se veut une contribution effective de notre pays aux efforts déployés pour la protection de l’environnement. Il traduit l’implication pleine et active de l’Algérie dans la lutte engagée et se veut une preuve concrète du respect des engagements internationaux pris par l’Algérie. Il s’agit en fait d’un outil pratique pour combattre les conséquences et les effets dévastateurs des changements climatiques qui constituent une vraie inquiétude pour la planète.

Le programme adopté par le gouvernement se décline sous formes d’actions à mettre en action pour lutter justement et efficacement contre le réchauffement et les changements climatiques. Une centaine d’opérations, 155 plus exactement sont prévues dont l’objectif est d’abord et avant tout est de limiter les effets de phénomène pour la prochaine décennie et ce à travers notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre mais aussi la prise en considération de la dimension climat dans l’élaboration et l’application de toutes les politiques publiques de développement à l’avenir.

Avec l’adoption samedi dernier du plan national du climat , toutes les actions relatives à la protection de l’environnement et la lutte contre les effets des changements climatiques qui seront facilitées et encouragées par les pouvoirs publics et les institutions nationales et internationales.

Ainsi donc l’accès aux sources de financement des opérations liées au climat sera favorisée et garantie par les différents mécanismes et instruments de financement prévus par les organisations onusiennes.

L’initiative prise et adoptée par l’Algérie intervient au moment ou plusieurs pays et la communauté internationale a décidé de se mobiliser activement et intensément dans le combat contre les effets du réchauffement et le changement climatique dont les conséquences sont de plus en plus graves pour la planète. Le PNC dont les grandes lignes ont été révélées à l’issue de la réunion de samedi est présenté par le chef de l’exécutif comme un défi national que tout un chacun doit respecter et relever. Sur un autre plan, il s’agit de l’application d’un engagement international pris par l’Algérie dans le cadre de la démarche globale visant la préservation d’un environnement mondial sain en participant et contribuant efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce plan n’est pas seulement une contribution de l’Algérie à l’effort des nations unies mais une implication et une participation directe par des actions concrètes dans la lutte mondiale engagée contre le phénomène qui prend de plus de l’ampleur et qui nécessite vigilance, mobilisation et conjugaison d’efforts de tous les pays pour réduire sensiblement les effets de cette catastrophe environnementale. Saisissant la tenue de cette réunion, le premier ministre a donné une série d’instructions accélérer la mise en œuvre des actions contenues dans le plan. Tous les secteurs sont appelés à contribuer et s’impliquer dans la mise en œuvre des mesures et actions prévues dans ce plan. Parmi les premières décisions annoncées figure en haut de tableau la relance et de la réhabilitation du barrage vert a travers notamment l'installation d'un dispositif permanant au niveau du secteur concerné qui s'emploiera œuvrera à la concrétisation et au suivi de façon permanente de cette action importante et vitale.

En conclusion, il est important de mettre en relief l’attention accordé et l’intérêt particulier accordé par le gouvernement à ces questions environnementales. A l’issue des travaux de la réunion , le premier ministre a parlé de la nécessité de la mise en place d’un mécanisme gouvernemental de suivi, de mise en œuvre et d'évaluation périodique du PNC à tous les niveaux, national et local.

La mise en application des différentes mesures se fera progressivement par l’ensemble des secteurs instruits pour s’impliquer pleinement et s’engager sur le terrain à travers des actions concrètes dans le cadre de la concrétisation des recommandations contenues et véhiculées par le PNC.

M. Oumalek