World Food Moscow : Forte affluence au pavillon algérien

Le pavillon algérien au Salon «World Food Moscow 2019» a attiré, dès les premières heures de son ouverture, un nombre important d'opérateurs économiques et de visiteurs de différentes nationalités venus voir de près les produits algériens exposés. Dans ce cadre, parmi les entreprises algériennes ayant suscité l'intérêt d'investisseurs et de distributeurs russes et étrangers, figurent celles activant dans le secteur de la production et de la transformation des dattes. À ce propos, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a précisé que «des contacts entre des exportateurs algériens de dattes et des distributeurs russes sont en cours et seront sanctionnés par la conclusion d'accords commerciaux à l'occasion de ce Salon».

À l'instar des producteurs de dattes, les entreprises spécialisées dans la production des pâtes étaient également au centre d'intérêt des entreprises russes de grande distribution, d'autant qu'il est prévu que les négociations entreprises entre un nombre d'entre elles et des opérateurs russes et autres opérateurs d'autres pays européens aboutissent à la signature d'accords commerciaux permettant aux pâtes algériennes d'accéder au marchés russe et certains marchés des pays de l'Europe de l'Est. Pour leur part, les entreprises de production de l'huile d'olive et de différents types d'huile alimentaire, notamment naturelles «bio», ont enregistré une forte présence qui a renforcé leur place en tant qu'entreprises capables de conquérir le domaine de l'export. Leurs pavillons dans ce Salon ont connu également une forte affluence des visiteurs et d’opérateurs professionnels, lesquels ont été surpris de la qualité de ces produits, notamment leurs bienfaits sur la santé. À ce titre, le directeur général de la Société algérienne des foires et exportations (Safex), Tayeb Zitouni, a indiqué que le produit algérien connaissait un développement progressif, suscitant de plus en plus l'intérêt des opérateurs économiques étrangers au vu de plusieurs facteurs, dont principalement la qualité et son caractère concurrentiel en termes de prix et de coûts du transport, au vu de la position stratégique qu'occupe l'Algérie entre l'Europe et l'Afrique. Et d'ajouter qu'il a constaté, lors de ses visites aux stands des entreprises algériennes participant à ce Salon, l'intérêt particulier manifesté par les grandes entreprises russes de distribution et un nombre d'autres pays européens qui ont affiché leur disposition à conclure des marchés avec la partie algérienne.

À titre d'exemple, poursuit-il, il est prévu que les négociations entre l'entreprise «Sosemie», spécialisée dans la fabrication des pâtes, et une société de distribution russe seront sanctionnées par la signature d'un contrat commercial, lors de ce Salon. Les courbes illustrant la consommation du miel en Europe font ressortir une hausse graduelle d'une année à une autre, d'où la présence particulière des visiteurs qui ont afflué en grand nombre vers les sociétés de production de miel et des produits de la ruche, d'où l'intérêt manifesté par plusieurs exposants souhaitant signer des marchés et permettre ainsi au miel algérien de se placer au milieu des rangs des shopping centers européens. Également présentes à World Food Moscow, les sociétés de production de légumes et fruits (frais et secs) ont fait état d'un grand nombre de visiteurs friands de produits agricoles méditerranéens, ainsi que de grandes entreprises de distribution de produits alimentaires en Russie.

Lors d'une rencontre avec M. Djellab, un responsable d'une chaîne de distribution de produits agro-alimentaires a affiché son intérêt aux produits agricoles algériens, tels que les dattes et le raisin, se félicitant de la grande variété de la gamme de produits, et exprimant sa volonté de vouloir signer des partenariats avec la partie algérienne dans ce domaine.

Une panoplie de plats, notamment traditionnels, ont été présentés, lors de ce rendez-vous annuel aux visiteurs européens enivrés d'enthousiasme en délectant les délices du couscous traditionnel garni de raisins et accompagné d'une tasse de petit lait comestible également avec une galette à base de blé tendre et d'orge, un plat inédit pour de nombreux d'entre eux.