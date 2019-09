74e session de l’AG de l’ONU : Le rôle régional et international de l’Algérie, salué

«C’est toujours un plaisir de rencontrer le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et je le remercie pour son soutien à ma présidence de l'Assemblée générale», a tweeté M. Tijjani Muhammad-Bande, à l'issue de sa rencontre avec M. Boukadoum, saluant le rôle «crucial» que joue l'Algérie au double plan régional et international. M. Boukadoum dirige la délégation algérienne qui participe aux travaux de la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Placée sous le thème «Dynamiser les efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, l'action contre les changements climatiques et l'inclusion», cette session annuelle aborde les nombreuses questions internationales portant sur la paix et la sécurité, le droit international et le développement.

Le chef de la diplomatie algérienne a rencontré, en marge des travaux, ses homologues de Suisse, d'Indonésie, d'Éthiopie, de Jamaïque, d'Estonie, de Namibie et d'Irlande. M. Boukadoum s'est entretenu également avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Abou El-Gheit, avec la secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale, Rola Dashti, et avec le président en exercice de l’Assemblée générale des Nations unies, Tijjani Muhammed Bande. Le ministre des Affaires étrangères et son homologue suisse, Ignazio Cassis, ont convenu, lors de l'entretien, «d’œuvrer de concert pour approfondir et élargir cette coopération». Les deux parties ont abordé également «les crises régionales et l’importance de minimiser leurs conséquences en matière de sécurité et de l’immigration illégale». Avec son homologue d’Indonésie, Mme Ritno Marsudi, M. Boukadoum a fait part des dernières mesures facilitant l’investissement en Algérie. Il a été convenu, à ce titre, de «réactiver la Commission mixte algéro-indonésienne pour mieux identifier les opportunités d’investissement et d’échanges économiques entre les deux pays». Avec le ministre des Affaires étrangères d’Éthiopie, M. Gedu Andargachew Alene, l’entretien a permis de «relever avec satisfaction la bonne coordination et la concertation qui existent entre les deux pays», et de souligner «la nécessité de la renforcer davantage». L’entretien avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes a porté essentiellement sur «le rôle que joue l’Algérie dans le cadre de l’action arabe commune et la nécessité impérieuse pour les pays arabes de préserver leurs intérêts stratégiques». Le chef de la diplomatie algérienne a évoqué avec la secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale, Rola Dashti, «le potentiel de coopération entre l’Algérie et cette organisation dans les domaines économique et social, et les voies et moyens de lui conférer davantage de substance». L'entretien avec son homologue de la Jamaïque, Mme Kamina Johnson Smith, a offert «l’opportunité d’échanger des vues sur l’état de la relation bilatérale et les perspectives de son développement futur».



Promouvoir un multilatéralisme qui réponde aux attentes de l’ensemble des États membres de l’ONU



Avec le président en exercice de l’Assemblée générale des Nations unies, Tijjani Muhammed Bande, Sabri Boukadoum a réitéré «le soutien de l’Algérie au rôle joué par le Bureau du Président de cet organe axial des Nations unies dans la promotion d’un multilatéralisme qui réponde aux attentes de l’ensemble des États membres». Avec son homologue estonien, Urmas Reinsalu, le ministre des Affaires étrangères a débattu «des questions prioritaires inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité, notamment dans les domaines de la paix, de la sécurité et des changements climatiques».

«L’accent a été, également, mis sur le traitement par cet organe onusien de la situation dans le Sahel», a-t-on ajouté. Lors de cet entretien, M. Boukadoum a exposé «l’approche prônée par l’Algérie en vue du règlement des questions inhérentes aux crises et aux conflits soumises au Conseil de sécurité, notamment en Libye, au Mali et au Sahara occidental». M. Boukadoum a mis à profit cette rencontre pour féliciter son homologue estonien pour l’élection de son pays au Conseil de sécurité. Par ailleurs, l'entretien du ministre des Affaires étrangères avec son homologue namibien, Mme Netumbo Nandi Ndaitwah, a été l’occasion de «réaffirmer leur volonté commune de hisser les relations à un niveau qui traduit tout le potentiel existant dans divers domaines». Il a permis également «d’informer la responsable namibienne des derniers développements sur la scène nationale, notamment la tenue des élections présidentielles le 12 décembre prochain». Les deux ministres ont enregistré, avec «satisfaction», la convergence de leurs points de vue sur nombre de questions d’actualité. Ils ont mis l’accent , à ce titre, sur les crises que connaît le continent africain, notamment en Libye, au Mali et au Sahara occidental, et «souligné la nécessité pour l’Union africaine de jouer le rôle qui est le sien dans leur résolution, sur la base du dialogue et de la concertation entre les parties concernées, loin de toute interférence étrangère».

Le ministre des Affaires étrangères a abordé avec le ministre des Affaires étrangères et du Commerce d’Irlande, George Noble Plunkett, «les relations bilatérales et les perspectives de leur développement et de marquer l’intérêt qu’ils portent au renforcement de la concertation politique et de la coopération économique entre les deux pays». À ce titre, M. Boukadoum a fait part à son homologue de la décision de l’Algérie d’ouvrir une nouvelle ambassade à Dublin. M. Boukadoum a partagé avec son homologue irlandais, la vision de l’Algérie concernant la situation en Libye, au Mali et au Sahara occidental. Boukadoum a mis à profit cette rencontre pour féliciter son homologue pour l’élection de son pays au Conseil de sécurité.