Dans la lucarne : Il a su bien réagir !

Le football espagnol est, le moins que l’on puisse dire, en ébullition, eu égard au fait que ses «grosses pointures» ne sont pas au mieux de leurs formes et donc des attentes de leurs fans. Elles avaient habitué le large public à un comportement somptueux, voire ensorceleur. En ce début de saison, la naturalisation du jeune natif de Guinée-Bissau, Ansu Fati, a été un peu l’évènement qui avait tout éclipsé. Ce jeune de seize ans pétri de qualité au point de prendre la place d’Othmane Dembélé avait fait oublier l’arrivée de Greizmann au Barça qui fait un début ronronnant au Barça et aussi du Real, même si ce dernier avait fini par améliorer les choses. En effet, la pression terrible qui avait pesé lourdement sur les épaules de Zidane suite à la contre-performance du Real Madrid, au Parc des Princes, devant le PSG sur le net score de (3 à 1) avait mis, comme on le sait, les socios des Los Blancos dans une colère qu’on ne peut taire facilement. Il était alors question du licenciement de Zidane de son poste d’entraîneur, lui qui est revenu après une mésentente de plus de huit mois avec Florentino Perez. Son retour ne semble pas, sur le plan des résultats, faire l’unanimité, surtout qu’il y a plusieurs années que le Real Madrid n’avait pas été battu aussi clairement que cette fois-ci devant une équipe qui se cherchait. Tout le monde avait demandé à Perez le limogeage de Zidane. Perez craignait de «casquer» la bagatelle de 80 millions d’euros en plus des impôts. Ce n’était pas facile de tenter un tel cas de figure. C’était, à ses yeux, un peu ruinant ! On attendait le match

Seville-Real pour le faire «débarquer». Zidane, pour sa part, n’a pas voulu entendre parler de démission : «Je lutterai jusqu’au bout». Son équipe et lui avaient bien réagi en l’emportant devant une très bonne équipe de Séville les trois points du succès grâce à un but signé Benzema. Le calme est aussitôt revenu à la «casa blanca » et Zidane et ses fans ont retrouvé le sourire. Il a bien réagi et a scotché tout le monde, surtout qu’il est à la tête de la Liga en compagnie de l’atlétic Bilbao. Sacré Zidane ! Du coup, c’est le Barça qui subit actuellement le courreau de ses socios suite à sa défaite devant le nouveau promu, Granada sur le score de (2 à 0). On a tout simplement demandé le départ de Valverde. Comme la pression est en train de monter crescendo ses jours sont comptés. «Ya chari dalla » !

Hamid Gharbi