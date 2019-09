16e de finale Aller de la coupe Arabe, MCA (1) - AL Dhofar (Oman) (0) : Succès difficile

Le Mouloudia d’Alger a remporté le match aller des 16es de finale de la Coupe arabe mardi dernier, au stade 05-Juillet face à l’équipe Al Dhofar du Sultanat d’Oman sur le score d’un but à zéro.

Absent des compétitions continentales cette saison, le MCA mise énormément sur la lucrative Coupe arabe qu’il avait quittée durant le dernier exercice en quarts de finale, éliminé par les Soudanais d’El-Merrikh. Le doyen des clubs algériens était déterminé à remporter une victoire sécurisante avant la manche retour, prévue le 30 septembre à Salalah, ainsi que de poursuivre sa série de victoires qui a fait rêver les supporters et remporter un sacre en fin de saison. Les données du match était contraire aux aspirations des Verts et Rouges, qui se sont contentés d’un seul but d’avance, signé par le défenseur central Ayoub Azzi à la 59’de jeu d’une frappe sèche des 25 mètres qui n’a laissé aucune chance au portier adverse, Fayez Al Rusheidi. Il faut dire que le Mouloudia d’Alger connait un sérieux problème au niveau de l’attaque. Sur les huit buts marqués depuis le début de saison, seulement deux attaquants ont scoré (Frioui contre le PAC et Derrardja sur penalty contre le’ASAM), pour le reste, ce sont les défenseurs et milieu de terrain qui ont assuré le travail. Un chantier que Bernard Casoni devrait mettre en exergue pour satisfaire la galerie mouloudéenne. Les locaux n’avaient pas réussi à se procurer aucune occasion franche de scorer en première période. L’équipe d’Al Dhofar était bien en place sur le terrain et a joué en bloc, ce qui a créé d’énormes problèmes aux coéquipiers de Chamssedine Harrag. Au retour du vestiaire, le Mouloudia est revenu avec des intentions beaucoup plus offensives et c’est logiquement qu’il a réussi à ouvrir la marque. Les protégés de Bernard Casoni ont par la suite inexplicablement cessé de jouer, laissant place aux Omanais, qui n’ont jamais inquiété l’arrière-garde mouloudéenne durant toute la rencontre, et menacé les filets du portier mouloudéen à la dernière minute de la rencontre. D’ici une semaine sur les terres omanaises, le MCA devra sortir le grand jeu pour défendre son maigre acquis et poursuivre l’aventure arabe. Il y a lieu de noter qu’Abdelmoumen Djabou s’est blessé à l’orteil pendant le match. L’ancien international sera incertain pendant un mois et demi.

Kader Bentounès