La JSK part à vau-l’eau !

La JS Kabylie, première de la classe en matière de fair-play et d’ambiance «familiale» à domicile, la saison dernière, a renoué avec ses vieux démons, mardi dernier, à l’occasion de la réception du CRB. Alors que les Canaris étaient menés au score (3-0), une partie du public kabyle a défoncé le grillage séparant la tribune nord du terrain et a envahi le terrain, provoquant l’arrêt définitif du match à six minutes de son terme. La CD va sévir, c’est une certitude.

Le sommet de la 5e journée entre la JS Kabylie et le CR Belouizdad n’est pas allé à son terme. Les débats ont été interrompus à dix minutes de la fin du temps réglementaires après l’envahissement du terrain par une frange de supporters. Le grillage séparant la tribune nord du terrain a été littéralement défoncé, ce qui a amené l’arbitre du match à mettre fin à la partie et le commissaire au match de demander l’intervention du service d’ordre pour évacuer le terrain. C’est pour la première fois depuis des lustres que l’on assiste à de telles scènes sur le terrain du 1er-Novembre où une nouvelle culture basée sur le fair-play à toute épreuve a été instaurée la saison dernière.

Mais au-delà de ces scènes désolantes qui devraient valoir à la JSK une lourde sanction, c’est la prestation des Canaris,

amorphes, mal inspirés et jamais entreprenants qui interpelle.

Il est vrai que les poulains de Hubert Velud n’ont pas encore perdu cette saison, mais il n’en demeure pas moins qu’en matière de jeu, c’est loin d’être l’Amérique.

Cette défaite et les incidents qui s’en sont suivis devraient inciter le staff technique de la JSK à revoir les choses à quelques jours du déplacement en Guinée pour y affronter le Horaya Conakry en match retour du dernier tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique.

Les Canaris doivent impérativement montrer un meilleur visage s’ils veulent conserver leur avance de deux buts réalisée au match aller.

