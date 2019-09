Ligue 1 (5e journée) : Les mal classés ont fait leur beurre

La cinquième journée de Ligue 1 algérienne de football, disputée mardi passé, a été favorable aux mal classés CS Constantine, Paradou AC et USM Bel-Abbès, ayant enfin remporté leur première victoire de la saison, au moment où le CA Bordj Bou-Arréridj a laissé passer une excellente occasion de s'emparer du leadership, après s'être contenté d'un nul à domicile contre l'AS Aïn M'lila (2-2).

Coincés dans les abysses du classement, sans la moindre victoire depuis l'entame de la saison, les mal classés étaient dans l'obligation de réagir mardi dernier, à commencer par le Paradou AC, qui était lanterne-rouge, avec zéro point au compteur. Les Jaune et Bleu ont ainsi profité de la réception du nouveau promu ASO Chlef pour conjurer le mauvais sort et renouer avec le succès, grâce notamment à leur international, Adem Zorgane, auteur de l'unique but de cette rencontre (10'). De leurs côtés, le CSC et l'USMBA ont fait un peu mieux, en l’emportant en déplacement, respectivement chez le NC Magra et l'US Biskra, sur le même score (1-2). En revanche, les choses se sont moins bien passées pour le CA Bordj Bou-Arréridj, tenu en échec par l'AS Aïn M'Lila (2-2), alors qu'une victoire l'aurait provisoirement propulsé en tête du classement.

Les Criquets se contentent ainsi de la deuxième place, derrière le MC Alger, qui de surcroît compte un match en moins, car n'ayant pas encore disputé son grand derby contre l'USM Alger. Autre mauvaise affaire de la journée, la grosse gifle prise par la JS Kabylie contre le CR Belouizdad (0-3), qui a provoqué un envahissement de terrain ayant conduit à l’arrêt du match à la 81'. Cette 5e journée avait démarré le dimanche 15 septembre, avec le match avancé MC Oran - MC Alger, ayant tourné finalement à l'avantage du doyen (2-3), avant de reprendre le lundi 23 septembre, avec le choc NA Hussein Dey-ES Sétif, remporté finalement par les Sang et Or (4-3). Les débats de cette 5e journée se clôtureront avec le déroulement de la rencontre mettant aux prises l'USM Alger et la JS Saoura, et dont la date est encore à programmer.