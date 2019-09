Secteur bancaire : Définir une stratégie de développement

Une rencontre-débat a été organisée hier, à l’hôtel Sofitel (Alger), sous le thème : «Développement et modernisation du secteur bancaire algérien : Pour une croissance économique dynamique et pérenne». Organisée par le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (CARE) cette matinale a constitué, une opportunité idoine au experts pour analyser les caractéristiques intrinsèques du secteur bancaire, qui domine le secteur financier algérien, ainsi que celle des différents acteurs et leurs contributions à la croissance. Intervenant à cette occasion, le consultant international en finances, Rachid Sekak, a estimé que pour faire une structuration du secteur bancaire, il faut en premier lieu définir une stratégie de développement, la visibilité auprès des investisseurs potentiels étrangers et locaux, la modification et renforcement de la gouvernance des banques publiques. Il a insisté également sur la nécessité de l’amélioration du dispositif de supervision et du cadre macro-prudentiel, l’évaluation et élargissement de l’offre produit notamment pour les PME, la mise en cohérence du droit des sociétés, introduction de procédures spécifiques.

L’expert estime également qu’il est primordial d’acquérir de nouveaux savoirs, et d’accueillir de nouveaux opérateurs. Mettant l’accent sur la formation, il a indiqué que «sans un système et une stratégie de formation efficace on ne peut pas faire banque «.

Evoquant, ce que reprochent les entreprises aux banques, M. Sekak a cité, entre autres, l’existence d’une mauvaise connaissance du mode de l’entreprise et de ses contraintes, les refus ne sont ni motivés ni expliqués, les exigences en garantie sont trop élevées, forte rotation et aux compétences trop basses des interlocuteurs. Aussi a-t-il ajouté les entreprises reprochent, l’opacité de la grille tarifaire, absence de produits adaptés et défiance à l’égard des entreprises et peur de risque, faible développement des services financiers spécialisés factoring.



La banque digitale, un élément structurant



S’agissant de l’intervention du secteur privé dans ce secteur bancaire, l’invité des matinales de CARE, a regretté le fait qu’en Algérie, il n’y a pas de banques privés. Il dira dans ce sens qu’au Maroc 66% du marché détenu par le capital privé, 16% par le capital étranger.

Il a ajouté qu’aucune banque privée ne dispose d’une part de marché significative et le PNB a été estimé en fin 2017, à 750 millions de dollars (75% intérêt et 25% commission). De son côté, M. Mohamed Nazim Bessaiah vice-président de la commission banque-ICC Algérie a mis l’accent sur la banque digitale qui est l’internet et le mobile banking, indiquant que celle-ci constitue un élément structurant de la réforme bancaire notamment en terme de réduction de l’informel. Il a insisté sur la nécessité de mettre en place des dispositifs commerciaux dédiés à ce type de produits, développer des supports pédagogiques et de former également des clients à utiliser lesdites solutions. Evoquant à cet effet, le financement de l’entreprise, il a indiqué qu’a court terme il y anécessité de lancement du financement factoring en faveur des PME qui va permettre de disposer rapidement de l'argent de vos factures clients, sans attendre leur paiement à l'échéance. «Depuis 1995 nous constatons la non émergence de société de factoring», a-t-il regretté. Il dira dans ce sens qu’il est important de mettre en place une politique de distribution de dividendes ou de coupons assez encourageante au profit des operateurs afin de capter un maximum de ressources sur ce marché (investisseurs ou épargnant). Il y a lieu de noter que 6 banques publiques, 14 banques privées étrangères et 1 489 agences, le secteur bancaire algérien demeure à la traîne, comparativement à celui de ses plus proches voisins du Maghreb (6.388 agences au Maroc).

Makhlouf Ait Ziane