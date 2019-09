Construction en béton d’une autoroute Nord-Sud : La CIPA sollicite le soutien du gouvernement

Le président de la Confédération des industriels et producteurs algériens a annoncé, hier, la réalisation d’un mégaprojet portant réalisation d’une autoroute Nord-Sud en béton. Intervenant lors d’une conférence de presse tenue hier au siège de la Safex, il précise qu’un compte rendu sera présenté à la Conférence sur l’industrie cimentière et clinker en Algérie, qui aura lieu le 22 décembre prochain, et ce au terme d’une série de visites qui seront effectuées et à travers lesquelles il sera question de voir plus clair quant aux difficultés qui peuvent être rencontrées, notamment dans le sud du pays.

Sollicitant les pouvoirs publics pour un meilleur accompagnement et croire en l’intelligence nationale, M. Abdelwahab Ziani préconise d’opter pour un couloir vert au profit des entreprises qui peuvent apporter un plus à l’exportation du ciment en Algérie. Rappelons dans ce registre que le Premier ministre vient de donner des instructions pour la mise en place d’un couloir vert pour la Sonatrach au niveau de l’administration des douanes afin de faciliter les procédures de dédouanement de son matériel et équipements. En termes de chiffres, l'Algérie a exporté du ciment pour près de 30 millions dollars durant les cinq premiers mois de 2019, en hausse de près de 850% par rapport à la même période en 2018. Les exportations de ciments hydrauliques, y compris le ciment non pulvérisé appelé «clinker», ont connu une nette amélioration, passant de 3,16 millions de dollars les cinq mois 2018 à 29,96 millions de dollars à la même période de l'année en cours, soit une évolution de + 849,60%.

Ne voulant pas s’arrêter en si bon chemin, l’Algérie ambitionne d'augmenter ses exportations en ciment à 500 millions de dollars, au cours des cinq prochaines années, selon les prévisions du ministère de l'Industrie et des Mines. Intervenant lors de cette conférence, M. Dubois Serge, directeur des Affaires publiques du groupe Lafarge Holcim, explique que le recours au béton assure une économie de 30 à 50% par rapport au remblai, précisant que l’injection de 5 millions de tonnes du ciment sur les routes, sera garante d’une construction vite, de coût moins cher et d’une efficacité environnementale meilleure». Optimiste, le responsable de Lafarge précise que l’Algérie est un pays qui reste à construire et «nous croyons très fortement à l’avenir de ce pays». Sur le même ordre d’idées, M. Dubois relève que «notre responsabilité d’opérateur économique consiste à assurer des débouchés commerciaux».

Malgré la conjoncture politique difficile, Lafarge «continue à renforcer ses investissements en Algérie». Entre autres réalisations, l’orateur cite la nouvelle solution d'isolation thermique des bâtiments (AIRIUM™), lancée en janvier dernier, permettant l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments». Quant à la baisse de la demande locale en ciment qu’il situe entre 10 et 15%, M. Serge dira que tout cycle économique enregistre des hauts et des bas, notant qu’en Algérie, ce cycle était depuis les début des années 2000 extrêmement haut, avant de connaitre aujourd’hui un creux».

Pour sa part, M. Djelloul Achour, Pdg de Serport Groupe, a appelé à un meilleur accompagnement des entreprises portuaires, notamment en termes de logistique.

Fouad Irnatene