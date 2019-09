Mila : Une nécropole découverte à Derahi-Bousselah

La nécropole découverte en juin dernier à la mechta de "Smara" dans la commune de Derrahi Bousselah, (Ouest de Mila), remonte à l’époque romaine, a affirmé mardi dernier le responsable de l’ équipe dépêchée sur les lieux du Centre national de recherche en archéologie (CNRA), Kamel Elaychi.

La même source a indiqué que la procédure d’inspection, supervisée par deux chercheurs du Centre national de recherche en archéologie, s’est déroulée en présence des représentants de la direction locale de la culture et des services de sécurité territorialement compétents. «Le cimetière comprend huit sépultures sous dalles, sans aucun mobilier funéraire qui puisse aider à déterminer avec exactitude la période romaine à laquelle elles appartiennent», a-t-il indiqué.

Le spécialiste a également souligné que d’après les observations faites sur le site «tout laisse à croire à la possible existence d'autres tombes», soulignant que le site vient d’être balisé et sera prochainement listé parmi les sites archéologiques et les biens culturels recensés dans la wilaya de Mila. Il est à noter que ce cimetière romain a été découvert le 12 juin dernier lors des travaux de construction d’un chemin forestier dans la région de «Smara». Dans un premier temps, il a été inspecté par le département du patrimoine culturel de la direction de la culture de Mila, à la demande de la brigade de la Gendarmerie nationale de la commune de Derrahi Bousselah Salah.