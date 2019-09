Tizi Ouzou : Ouverture d’une annexe de l’institut de formation musicale

Une annexe de l’Institut de formation musicale d’Alger sera ouverte prochainement au niveau du théâtre de verdure de Tizi-Ouzou, a informé hier la direction locale de la culture dans un communiqué rendu public.

Ce dernier, a indiqué la même source, a pour objectif de former les futurs professionnels de la musique, précisant qu’un concours sera organisé à Alger pour les candidats désirant suivre une formation musicale durant l’année scolaire 2019/2020 au niveau de cette annexe. A l’issue de la formation les diplômés peuvent enseigner l’éducation musicale, poursuivre une formation supérieure ou adhérer à un groupe musical professionnel, a également fait savoir la même source. La formation est scindée en deux groupes ; la durée de formation pour le premier groupe est de 06 années et le second de 04 années. Les postulants au premier groupe doivent justifier d’un niveau scolaire de 4e année moyenne et être âgée de moins de 20 ans, alors que ceux du deuxième groupe doivent avoir fait la 3e année secondaire et être également âgés de moins de 20 ans, selon les conditions d’accès à la nouvelle annexe de I national de formation musicale.

Les dossiers pour l’accès à cette formation musicale sont constitués d’une demande manuscrite, l’acte de naissance n°12, le certificat de scolarité, 02 photos d’identité, 02 certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) et 02 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat.

Bel. Adrar