Rencontres cinématographiques de Béjaïa : Productions à foison

La 17e édition des Rencontres cinématographiques de Béjaïa se poursuit toujours, avec la projection de documentaires, de films (courts et longs métrages), ainsi que des rencontres-débats organisées lors de ces journées.

Les soirées, quant à elles, ont été marquées par la découverte de nouvelles œuvres en avant-première, en l’occurrence «Touiza», projetée le 2e jour à la cinémathèque de Béjaia, un court- métrage du cinéaste Karim Bengana, et «Babylone Constantina », un long métrage de Sid-Ahmed Sémiane. Deux projets, deux sensibilités et deux thématiques que rien ne rapproche à première vue, mais qui, paradoxalement, se rencontrent et se complètent dans leur objectif ,visant à rendre compte des difficultés de la vie, de la détresse humaine mais aussi des espoirs qui peuvent en surgir.

Ainsi, les deux trames ont ce point commun, également, de se tisser sur un sujet partagé, le terrorisme. Bengana en fait un élément central de son œuvre et Semiane, une référence de second plan. Touiza signifie en berbère solidarité. Mais dans le film, paradoxalement, il exprime le contraire. Il met en scène deux personnes qui vivent ensemble mais qui ne se parlent pas.

Dans la soirée de mardi dernier, projection du film

«The vice of hope» de l'Italien Edouardo De Angelis. C’est l'histoire de Maria (Pino Turco), qui galère au quotidien à la périphérie de Naples, présenté comme un lieu de non droit. Maria est impliquée dans un réseau de prostitution et de trafic de bébés. Sa patronne exploite des migrantes africaines, obligées de «faire» des enfants, revendus au terme des grossesses à des parents adoptifs, moyennant de grosses sommes d’argent.

La mission de Maria consiste à transporter, pour des raisons de discrétion, et de sécurité, des femmes enceintes d’une rive à l’autre du fleuve Volturno s’y trouvant et à les installer dans des baraquements de fortune pour y accoucher dans l’anonymat.

Un emploi, qui la mettait à l’abri du besoin élémentaire. Mais, elle n’en tirait aucun surplus, allant jusqu’à se prostituer à l’occasion pour joindre les deux bouts. Malheureusement, elle tombe enceinte à son tour, au grand bonheur de sa patronne, qui y trouve là une opportunité de gagner quelques billets en projetant de vendre l'enfant en gestation.

Mais Maria s’enfuie. Seulement, faute de moyens et de soutien humain fiable et viable, elle retourne au bercail toute résignée à abandonner son enfant.

Rapidement, cependant, elle se ressaisie et va demander de l’aide à un vieil homme qu’elle sollicite pour adopter l’enfant, étant convaincue de mourir à l’accouchement. Heureusement, comme un miracle, Maria et son enfant se sortent d’affaire... La fin est absolument stupéfiante d’émotion.

K. Ait Allouache et Agence

--------------------------

Nar, de Meriem Achour Bouakkaz, chauffe le public

Nar (Le feu), le nouveau film documentaire de Mériem Achour Bouakkaz, a agréablement chauffé, lundi dernier dans la soirée, le public de la cinémathèque de Bejaia, absolument transporté par l’aboutissement et la qualité de l’œuvre. Pour montrer son contentement, celui-ci lui a accordé un long standing ovation, exactement comme dans une sortie de théâtre. «Merci, merci, merci, sincèrement je ne m’attendais pas à cet accueil», réagissait-t-elle ostensiblement émue, avant de se prêter à l’exercice des questions-réponses et du débat, qui a donné l’occasion de mieux mesurer les causes de ce succès.

Les spectateurs ont été captivés par la force et la qualité des témoignages recueillis ainsi que la puissance de leurs propos, expliquant sans fioriture l’horreur de ces actes (immolations), les raisons qui sont à l’origine, et les douleurs familiales engendrées après coup. Sans faire les doctes, ni recourir au jeu de la narration, Bouakkaz, effacé dans le film, a donné libre cours à ses protagonistes, des survivants et des proches endeuillés pour dire simplement, leur mal, leur désespoir. Des témoignages poignants, qui donnent froid dans le dos. Le film s’ouvre sur un cas notoire, celui d’un jeune à Jijel, qui en 2004, a recouru à ce procédé, et dont la mort dans un lieu public a non seulement marqué les imaginations mais a donné lieu à des émeutes. Ultérieurement le phénomène s’est aggravé notamment avec l’avènement du Printemps arabe en 2010. Le documentaire ne donne pas de statistiques mais certains rescapés, retrouvés dans la région de Constantine, ont souligné leurs difficultés alors à supporter les conditions de vie extrêmes qui les caractérisaient.

Un chef de famille, père d’une handicapé de surcroît, à ce titre, en a fait l’horrible expérience, en s’aspergeant d’essence, lui et son enfant, avant de faire craquer son briquet dans le hall d’une agence bancaire. Il a été sauvé in-extrémis par les clients qui s’y trouvaient. "Pas de boulot, pas de logement, avec sur les bras une fille que je ne pouvais prendre en charge. Je souffrais terriblement», se souvient-il expliquant que l’obtention ultérieurement d’un logement lui a rendu l’espoir. «Je vis désormais une deuxième naissance», en esquissant son meilleur sourire. Lui s’en est tiré, comme plusieurs autres.

Mais beaucoup de jeunes aux prises à des facteurs déclenchant analogues continuent de broyer du noir. Pas de perspectives, proies au chômage et à la pauvreté, ne desserrant les carcans qui les engoncent qu’en allant dans les cafés ou les stades et qui ne rêvent que de la «harga», une autre forme de suicide en somme. Un film bavard, déroulé comme un cri de colère, sur les souffrances indicibles des jeunes et surtout le silence entretenu autour de ce phénomène qui a force de se banaliser, a-t-elle déploré, prend l’allure de prosaïques faits divers alors que «le choix de la mort et le procédé utilisé sont des formes de violences extrêmes», a-t-elle déploré.

Le film a été projeté dans le cadre des 17es rencontres cinématographiques de Bejaia.