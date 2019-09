Commentaire : De Confucius à la 5 G

Jamais l’appel du Prophète Mohammed (QSSSL) exhortant les musulmans à aller acquérir le savoir jusqu’en Chine n’a été autant d’actualité. Un pays immense que l’on ne peut cerner en quelques pages ou en quelques jours tant les réalisation sont nombreuses et diverses, où l’innovation est permanente, mais dans le respect des valeurs traditionnelles de cette civilisation millénaire. Rigueur, discipline, engagement, civisme autant de qualificatifs qui sous-tendent l’essor prodigieux de ce grand pays, de 1,5 milliard d’habitants, inscrit résolument dans le processus de la mondialisation et acteur incontournable de la révolution numérique avec la 5 G.

Pourtant, jusqu’en 1971, cette grande nation, dont le modèle de développement suscite l’admiration mondiale, était ostracisée à l’ONU, en dépit de son rôle grandissant sur l’échiquier international.

Elle a pu faire son entrée dans l’hémicycle aux côtés des grands grâce à l’aide agissante d’un petit pays comme l’Albanie et de l’Algérie qui n’a jamais oublié qu’à la conférence de Bandung, en Indonésie, en 1955, le Premier ministre chinois, Chou En-lai, diplomate chevronné, avait reconnu et soutenu avec force la justesse de la cause algérienne. Cette reconnaissance marquait une grande victoire pour l’Algérie en lutte et signait résolument son entrée dans l’arène internationale, une année après le déclenchement de la Révolution. Depuis, cela a contribué à cimenter l’amitié algéro-chinoise qui s’est consolidée au fil des années par une coopération accrue avec en point d’orgue un partenariat stratégique dénommé « La ceinture et la route » concrétisant un niveau de coopération exemplaire qui va toujours croissant. Aujourd’hui, le modèle chinois évolue très vite et la Chine apporte beaucoup au monde dans divers domaines, car contrairement à ce qui se dit, le monde s’est ouvert à la Chine et non le contraire.

L’Algérie se félicite de l’amitié chinoise et de l’apport de ce grand pays à l’effort de développement, ce pays ami apportant sa riche et précieuse expérience, non seulement en Algérie, mais dans d’autres pays d’Afrique et du monde arabe. « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ».

K. O.