La République populaire de Chine fête ses 70 ans : Le pays aux mille et un développements

« Le peuple chinois célèbre, cette année, les 70 ans de la proclamation de la fondation de la République populaire de Chine. C’est, en effet, un certain 1er octobre 1949, sous la gouvernance de notre leader, Mao Tsé Toung, que notre peuple a concrétisé son indépendance et sa liberté totales, marquant ainsi la fin de plus d’un siècle d’histoire humiliante. »

C’est en ces termes que l’ambassadeur de Chine, Son Excellence M. Li Lahne, s’est exprimé, hier au Forum du quotidien Echaâb, au cours d’une conférence qu’il a donnée à l’occasion de cette célébration. Et d’ajouter que « cette fondation de la République populaire est une victoire commune pour les peuples du monde entier qui sont déterminés à se débarrasser de la domination coloniale ». L’ambassadeur a, également, indiqué être « ému et touché » par toutes les marques d’amitié qui lui sont témoignées au quotidien, dans notre pays, « ce qui démontre la qualité des relations bilatérales entre l’Algérie et la Chine, deux pays frères et amis », a-t-il affirmé. Dans le même sillage, il a souligné le fait que « 70 ans après son indépendance, la Chine est devenue une puissance économique et industrielle qui se tiendra, en toutes circonstances, aux côtés de l’Algérie ».



Une coopération bilatérale intense, constamment mise en avant



L’ambassadeur est, par ailleurs, revenu sur l’excellence des relations bilatérales, en affirmant se souvenir encore de la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’Algérie. Une cérémonie « grandiose » organisée à Alger, par les deux pays, en présence de plus d’une dizaine de ministres algériens. « Ce qui illustre, souligne-t-il, l’importance que le gouvernement algérien attache à nos relations bilatérales et démontre la profondeur de notre amitié mutuelle ». Etayant ses dires, le diplomate a rapporté cette confidence émouvante. «Un jour, un ami algérien m’a dit qu’il était venu au monde avec l’aide d’un médecin de l’équipe médicale chinoise en Algérie et qu’il remerciait sincèrement la Chine. Il fait donc partie des 1,6 million de nouveau-nés algériens accouchés par cette équipe depuis 56 années ». M. Li Lahne a également mis à profit cette opportunité pour faire une rétrospective sur la relation algéro-chinoise : « En 1958, en tant que premier pays non arabe à reconnaître l’Etat algérien, la Chine a établi une relation diplomatique avec le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). En 1971, avec l’adoption de la résolution 2758 et grâce à une écrasante majorité, la République populaire de Chine a repris son siège légal aux Nations-Unies lors de la 26e session de l’Assemblée générale. L’Algérie y a, poursuit-il, apporté une contribution importante que le peuple chinois n’oubliera jamais. Aussi, pour confirmer la profondeur de ces relations, la Chine et l’Algérie ont établi ensemble leur partenariat stratégique global en 2014, ce qui constitue une première avec un pays arabe ».

Et d’affirmer que la confiance politique mutuelle n’a cessé de s’approfondir. « Les deux pays ont continué à se soutenir fermement sur les dossiers ayant trait aux intérêts vitaux de l’un et de l’autre et à mener des coordinations et coopérations sur la scène internationale », a-t-il affirmé, non sans révéler que le commerce sino-algérien a réalisé un développement important malgré un contexte d’économie mondiale morose. « Selon les statistiques des Douanes algériennes, durant le premier semestre de l’année 2019, le volume d’import-export entre les deux pays s’est chiffré à 5,219 milliards de dollars, le volume des marchandises algériennes importées par la Chine a, quant à lui, augmenté de 36,42% par rapport à la même période de l’année 2018 ».

Dans le même contexte, il indiquera, en se référant aux statistiques des Douanes chinoises, que pendant les six premiers mois de l’année en cours, le volume des marchandises algériennes importées par la Chine a augmenté de 61,54% par rapport à la même période de l’année 2018.



Une croissance économique fulgurante



Sur un autre registre, le diplomate a révélé que les échanges humains et culturels n’ont cessé de se développer et la coopération dans le domaine de la santé est également un segment important de la coopération bilatérale. « Les deux gouvernements ont renouvelé, en mai dernier, le protocole portant sur l’envoi d’une équipe médicale par le gouvernement chinois en Algérie. Aujourd’hui, c’est la 26e équipe composée de 81 médecins chinois répartis dans 8 wilayas qui prend le relais pour améliorer la santé de la population algérienne », a-t-il déclaré, avant de revenir sur les prouesses accomplies par son pays ces 70 dernières années.

« Mon pays est devenu la deuxième économie mondiale, et a accompli des miracles en termes de développement économique. Pour preuve, en 2018, le PIB chinois est passé de 30 milliards USD au début de la fondation de la Nouvelle Chine à environ 13.700 milliards USD, représentant ainsi près de 16% de l’économie mondiale ; avec des réserves de change dépassant 3.000 milliards USD », a-t-il précisé, non sans révéler que la Chine est devenue un des plus grands pays manufacturiers du monde avec 4.600 milliards USD dans l’import-export.

Le représentant de la Chine a, enfin, indiqué que l’empire du Milieu est le deuxième plus grand pays au monde en matière d’afflux de capitaux étrangers. « Depuis son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce en 2001, mon pays contribue à plus de 30% à la croissance économique mondiale et est devenu un stabilisateur principal et une source d’énergie majeure pour l’économie mondiale », a-t-il conclu.



Un centre culturel prochainement en Algérie



Pour sa part, le professeur de Relations internationales à l’université d’Alger 3 et président de l’Association d’amitié algéro-chinoise, Smaïl Debéche, a annoncé l’ouverture prochaine du Centre culturel chinois en Algérie. Debéche a également souligné le fait que la Chine subit une campagne de dénigrement de la part de plusieurs pays occidentaux. « Cette opération vise à diaboliser la Chine et la faire passer pour un pays expansionniste. Il faut dire que l’empire du Milieu a toujours été victime des visées impérialistes et colonialistes », a-t-il déclaré avant d’appeler à « regarder ce qui se passe actuellement en mer de Chine pour comprendre les enjeux en cours ». Le même intervenant a, notamment, affirmé que « cette campagne de diabolisation vise aussi la présence chinoise en Afrique ».

Toutefois, le professeur Smaïl Debéche a affirmé que « l’encerclement économique de la Chine a été bénéfique pour ce pays, car les chinois ont su, très rapidement, qu’ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes ». L’expert est revenu sur la qualité du partenariat bilatéral pour souligner que les deux pays se sont constamment et mutuellement soutenus. « Durant les années 1990, lorsque les Occidentaux nous ont mis sous quarantaine, les Chinois se sont mis à nos côtés pour nous soutenir. Pour notre part, notre pays est perpétuellement aux côtés de la République populaire de Chine lorsque quiconque, à l’ONU, tente de porter atteinte à son unité territoriale », a-t-il affirmé. En réponse à une question sur le rôle de son association dans le renforcement des liens qui unissent les deux pays, le professeur de Relations internationales à l’université d’Alger 3 et président de l’Association d’amitié algéro-chinoise Smaïl Debéche a indiqué que l’Association d’amitié algéro-chinoise a pour but de « consolider » et « soutenir » l’ensemble des actions que l’Etat algérien entreprend par le biais du ministère des Affaires étrangères.

Cela, pour renforcer les relations de « fraternité » et « d’amitié » entre les deux pays : un travail, qu’il qualifie en somme de « complémentaire ».

Sami Kaidi