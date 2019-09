Exportations hors hydrocarbures : une nouvelle dynamique

L’auditorium du campus universitaire Hasnaoua de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou a abrité, hier, les travaux d’un séminaire national sous le thème «Les exportations hors hydrocarbures en Algérie : enjeux, opportunités et contraintes» organisé par la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion de l’UMMTO.

Ainsi, ce séminaire de deux jours est une occasion pour les participants de répondre à la problématique : quelles conditions réunir pour promouvoir une nouvelle dynamique de diversification et d’intensification des exportations algériennes hors hydrocarbures.

Les économistes et autres universitaires présents le premier jour de ce séminaire ont tous mis l’accent sur l’impérative nécessité d’évaluer les opportunités économiques que pourrait offrir le développement des exportations hors hydrocarbures en Algérie ainsi que les possibilités d’amélioration de la compétitivité des entreprises à l’international, de création d’emplois et de diversification de sources de revenus. Ils ont aussi insisté sur l’urgence de la mise en place d’une véritable stratégie visant le développement et la promotion des exportations hors hydrocarbures, en encourageant l’émergence des compétences et l’expertise dans les métiers de l’exportation et en remédiant à l’insuffisance de l’offre des produits à l’exportation à la fois aux plans quantitatif et qualitatif. Lors de ce premier jour, il a été également relevé l’insuffisance des produits à l’export comparativement à d’autres pays, notamment ceux voisins, et ce, en dépit de la série de mesures mises en place par les pouvoirs publics, visant le développement et la promotion des exportations hors hydrocarbures. Eu égard à cet état des lieux peu reluisant des exportations hors hydrocarbures, les conférenciers lors de ce séminaire étaient presqu’unanimes à relever l’urgence de penser et de mettre en œuvre une stratégie nationale des exportations hors hydrocarbures. Pour ce faire, il a été suggéré de procéder d’abord à l’identification des principales entraves, tant internes qu’externes, à la mise en œuvre de cette stratégie, de tirer les leçons relatives à l’inefficience des mesures incitatives des pouvoirs publics mais aussi des gisements existants pouvant servir à court terme de vecteurs porteurs de cette stratégie. Une quinzaine de conférences et autant d’ateliers traitant de différents axes liés à la problématique de ce séminaire sont au programme de cette rencontre économique qui se poursuivra aujourd’hui. D’éminents professeurs et doctorants en économie et commerce international sont invités à ce séminaire pour débattre des voies et moyens susceptibles de booster les exportations hors hydrocarbures, ce dont l’Algérie a tant besoin en ces moments de récession économique induite par la chute drastique des ressources générées par l’exportation des hydrocarbures dont le prix du baril a connu une baisse inquiétante. Le coup d’envoi des travaux de ce séminaire a été donné par le recteur de l’université Mouloud- Mammeri, le professeur Ahmed Tessa, en présence du doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, le docteur Arezki Chenane, ainsi que des membres du comité scientifique de ce séminaire.

Bel. Adrar