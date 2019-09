Forum de la mémoire : Hommage au Dr Mohamed Amir Ben Aissa

La salle de conférences de la bibliothèque centrale Kebbati-Mohamed a abrité, hier, le Forum de la mémoire d’El Moudjahid et de l’association Machaâl Echahid, en coordination avec le wali de Sidi Bel-Abbès et consacré au parcours du moudjahid et homme politique le Dr Mohamed Amir Ben Aïssa, auquel un vibrant hommage a été rendu. En présence des membres de la famille et des proches du défunt, cette cérémonie a été l’occasion de passer en revue une étape de la création des structures de la santé militaire de l’Algérie et de son évolution, à la faveur de la contribution de ce médecin spécialiste en cardiologie.

L’allocution d’ouverture du président de l’association, Abbad Mohamed, a rappelé l’importance de cette manifestation pour enrichir les pages de l’histoire de la résistance et inculquer aux générations montantes l’esprit de sacrifice et le sens de responsabilité des artisans de la Révolution. L’orateur n’a pas manqué d’insister sur l’œuvre du moudjahid dans la formation des paramédicaux et l’encadrement du secteur de la santé militaire.

L’intervention du wali, Ahmed Sassi Abdelhafidh, fut encore émouvante car évocatrice d’une étape de mobilisation de tout le peuple algérien autour de sa cause et de sa lutte pour le recouvrement de sa souveraineté. Le chapitre de la santé s’est taillé la part du lion pour situer l’engagement et les convictions de l’élite dans la lutte de Libération. Des noms d’intellectuels et de médecins tombés au champ d’honneur sont cités pour inviter les jeunes à s’inspirer de l’idéal et des valeurs de cette génération préoccupée exclusivement par la libération du joug colonial et l’instauration d’un Etat de justice et d’équité. L’intervenant devait en effet s’étaler sur les phases de construction de cette santé dans les frontières et le rôle assuré par ces médecins animés seulement par l’amour de la patrie.

Quelques témoignages furent poignants sur la vie du Dr Amir, qui s’est singularisé dès son jeune âge par un dévouement, une honnêteté intellectuelle et une exemplarité dans le comportement. Et comment ne pas éprouver de l’admiration lorsque Cheikh Benaoum, 97 ans, ami d’enfance de Ben Aïssa, évoqua avec une rare lucidité le tempérament et le comportement du lycéen déjà attaché aux valeurs d’authenticité et d’amour de la patrie. Méditatives étaient ses impressions livrées sous le regard fier de sa femme et ses enfants présents à la cérémonie. Son fils Djamel, médecin aussi, a été convié à se prononcer sur l’événement avec cette expression qui ne laissa nullement indifférente l’assistance : «Mon père a fait tout simplement son devoir comme tant d’autres.» Toute une indication sur l’originalité d’une famille restée fidèle à ses origines et scrupuleuse du respect de ses principes de conduite.

Notons enfin qu’une cérémonie de remise de présents et cadeaux a été organisée à la fin de ce forum pour honorer la femme du défunt qui, certainement, s’est souvenue de la dimension du patriotisme d’un mari ayant consacré sa vie au service de son pays.



Un parcours d’honnêteté intellectuelle



Fils du vieux quartier populaire «El Graba», cet ancien foyer de la résistance, l’homme s’est toujours identifié à ce lieu pour visiter dans le temps régulièrement ses coins et sa grande place publique, la Tahtaha, et se rappeler d’une enfance, d’une jeunesse et d’une fougue évocatrices d’une volonté et d’une détermination à aller au bout de l’effort, à l’effet de concurrencer les colons de son âge. Une forme de résistance pour Mohamed Ben Aïssa Amir qui s’est consacré totalement à ses études pour réussir tous les cycles d’enseignement et arracher le statut de médecin spécialiste en cardiologie. Des études qui ne l’ont point empêché de faire ses premiers pas dans le militantisme en adhérant, en 1941, aux Scouts Musulmans Algériens et devint même commissaire local de ce mouvement en 1945.

Après son baccalauréat, il poursuivra ses études de médecine en France tout en supervisant les activités des mouvements nationalistes et intégrant systématiquement leurs rangs pour assumer des responsabilités diverses. Responsable de la section universitaire du MTLD, président de l’Association des étudiants musulmans nord-africains, de l’Union des étudiants maghrébins jusqu’à la fondation de l’UGEMA, crée et dirige la revue Maghreb-Etudiant, membre du groupe des neutres ayant fait appel à la raison lors de scission du MTLD et membre de la première Fédération de France du FLN pour se charger de la commission des étudiants et des relations extérieures, un capital expérience est comptabilisé pour servir de base à la consolidation de l’organisation de la révolution.

Effectivement, en rejoignant l’ALN en 1957 comme médecin-chef du DGIO et responsable des services de santé de l’ALN de la zone frontalière Ouest, il fut le fondateur et directeur de l’Ecole militaire des infirmiers (EMI) jusqu’en 1962. Au lendemain de l’indépendance, il persévère dans cette voie pour assumer les fonctions de directeur central de la santé militaire et mettre en place des structures et règlements régissant les services de cette structure.

Un effort qui lui a valu le titre de membre d’honneur du Comité international de médecine militaire (CIMM). Son dévouement et son abnégation, son engagement et son sens élevé du devoir ont amené le Président Boumediene à lui confier le secrétariat général de la Présidence en 1970. Il se penchera inlassablement sur la structuration de l’institution, passée de 4 à 23 directions, l’élaboration des grands projets de la capitale et la création du Conseil consultatif des archives nationales, avant celui du Centre national des études historiques et la création de sa revue intitulée Majallet Ettarikh.

En 1977, il prend en charge le département du Travail et de la Formation professionnelle pour ensuite présider la Cour des comptes jusqu’en 1982 et procéder à la mise en place de ses dix chambres, annonçant le lancement des premières enquêtes économiques relatives à la gestion des entreprises et des postes diplomatiques à l’étranger. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont L’histoire de la santé en Algérie et L’avenir de la formation professionnelle.

Il fondait de grands espoirs sur la reprise du flambeau par la génération montante pour la défense du pays. Il décède le 25 décembre 1990 à l’âge de 64 ans à la suite d’une longue maladie. Un parcours et une carrière au service de l’Algérie Le défunt s’est toujours distingué par une certaine discrétion et une honnêteté intellectuelle imposant le respect et suscitant l’admiration.



L’hôpital militaire d’Oran et la Maison de la presse baptisés de son nom



Pour des raisons diverses, il faut dire que le Dr Mohamed Amir Ben Aïssa fut relativement oublié, en dépit des hautes responsabilités qu’il a assumées ou de son parcours de moudjahid, car il fut l’architecte de la création de la santé militaire aux frontières Ouest. Cette louable initiative du Forum de la mémoire d’El Moudjahid et de Machaâl Echahid intervient à point nommé pour réhabiliter le militant et l’homme d’Etat. Un homme qui a eu le mérite de promouvoir le rôle de la Cour des comptes, à l’époque déjà, en veillant scrupuleusement à la bonne marche de cette institution pour contrôler et rationnaliser la gestion publique. Il y a quelques années, on avait enfin songé à baptiser l’hôpital militaire d’Oran de son nom, bien après celle de la maison de la presse de Sidi-Bel-Abbes. Deux établissements qui portent fièrement son nom pour la pérennité de son œuvre et la perpétuité de son idéal. Etre au service du peuple a été sa devise.

A. Bellaha