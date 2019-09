Ligne ferroviaire Boughezoul-Tissemsilt : Réception en 2020

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Koraba, a annoncé, mardi à Tissemsilt, la livraison du projet de la ligne ferroviaire Boughezoul-Tissemsilt à la fin du premier trimestre de l’année prochaine.

Lors d’un point de presse en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a indiqué qu’il a donné des instructions pour accélérer le rythme de réalisation de cette ligne et veiller à la qualité des travaux de ce projet. Par ailleurs, il a fait part d'autres instructions pour accélérer la concrétisation des projets en cours, surtout la ligne ferroviaire Tissemsilt-Tiaret dont le taux d’avancement des travaux varie entre 50 et 60%, nécessitant d’intensifier les efforts pour sa livraison l’année prochaine.

A propos du projet de la ligne ferroviaire Tissemsilt-Tiaret dont les travaux ont été pris en charge par le groupe Haddad et qui sont à l’arrêt, M. Koraba a souligné qu'il sera relancé dans les prochains jours par le même groupe. Concernant le projet du dédoublement de la voie express Khemis Miliana-Tissemsilt, le ministre a indiqué que l’étude est en cours et celle des tronçons, qui a été achevée, est en voie d’approbation, ajoutant que l’étude du tronçon restant sera réceptionnée bientôt. Après approbation finale, ce projet sera proposé à l’inscription par étapes pour lancer les travaux, a-t-il fait savoir, soulignant que la wilaya de Tissemsilt accuse un déficit en voies express et que ce projet contribuera à la dynamique de développement dans la région.

En outre, M. Koraba a annoncé un programme qui sera inscrit en début d’année prochaine pour prendre en charge les tronçons endommagés des routes nationales et des chemins de wilaya et vicinaux dans toutes les wilayas du pays. D'autre part, le ministre a fait savoir qu’il a donné des instructions aux responsables de la direction des Travaux publics de la wilaya de Tissemsilt pour veiller à la qualité des travaux et à l'entretien du réseau routier. De grands efforts ont été déployés au niveau de la wilaya de Tissemsilt, a affirmé Mustapha Koraba, qui a procédé à la mise en service mardi du tronçon du chemin de wilaya (CW1) sur 25 kilomètres, lequel jouit de caractéristiques permettant au département ministériel de proposer son classement comme route nationale au titre du programme prochain.

Le ministre a annoncé, après avoir suivi un exposé sur le secteur des transports dans la wilaya, une autorisation de transport intercommunal au profit de l’entreprise publique de transport urbain et suburbain du chef-lieu de wilaya.

La visite d’inspection du ministre a été marquée par l’inspection du projet de dédoublement de la route nationale (RN 14) dans son tronçon reliant les communes de Khemisti et Tissemsilt, ainsi que le lancement des travaux du projet de confortement de cette route sur 8 km. Le ministre s'est également enquis du rythme des travaux du projet de réalisation de la gare ferroviaire et s'est rendu au site du glissement de la RN19 en direction de la wilaya de Chlef.