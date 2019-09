Pour éviter d’autres drames : Appel à la vigilance

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a appelé, mardi dernier, de Sidi Bel-Abbès, les établissements hospitaliers, sociaux et autres à la vigilance pour éviter que le drame de l'hôpital mère-enfant d'El Oued ne se reproduise. Dans une déclaration à la presse à l’école des petits sourds-muets de haï El Houria à Sidi Bel-Abbès dans le cadre de sa visite d’inspection dans la wilaya, la ministre a insisté sur la vigilance pour qu'un tel drame ne se répète pas, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes.

Ghania Eddalia a affirmé que son département ministériel poursuivra son action en vue de réviser les pensions des catégories des handicapés de moins de 100% selon les moyens offerts. La revalorisation de la pension des handicapés à 100% à 10.000 DA intervient dans une situation financière difficile, a-t-elle déclaré, exprimant sa satisfaction quant à la gestion maîtrisée de différentes infrastructures relevant du secteur de la solidarité inspectées au chef-lieu de wilaya de Sidi Bel-Abbès. Dans ce cadre, la ministre a appelé à fournir davantage d’efforts pour améliorer les conditions de prise en charge des handicapés. En inspectant le centre des handicapés «En-Naâma» à haï Larbi Ben M’hidi de la ville de Sidi Bel-Abbès, elle a également exhorté à encourager les associations locales activant dans le domaine de la solidarité. Ce centre relevant du secteur de l’action sociale accueille 118 déficients mentaux pris en charge et intégrés dans différents ateliers de menuiserie, couture, broderie et autres. Ghania Eddalia a, en outre, rendu visite aux personnes âgées au même quartier et à la maison de l’enfance assistée à haï «El Maqam». Par ailleurs, la ministre a présidé, à la maison de la culture Kateb-Yacine, une cérémonie de remise de pré-affectations de locaux commerciaux à des jeunes pour leur exploitation dans leurs projets au titre du dispositif de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit.