Corps des directeurs de la Santé : Mouvement au niveau de 4 wilayas

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a opéré un mouvement dans le corps des directeurs de la Santé et de la Population (DSP) au niveau de quatre wilayas, a indiqué un communiqué du ministère. «M. Miraoui a opéré un mouvement dans le corps des directeurs de la Santé et de la Population (DSP) en procédant à la désignation de M. Khalil Mohamed Toufik à la wilaya de Mostaganem, M. Benfriha Abdelghani à la wilaya de Souk Ahras, M. Layeb Mohamed à la wilaya de Bouira et M. Idriss Khoudja El Hadj à la wilaya de Bejaia», précise le communiqué. Dans le même cadre, Mme Ghanem Leïla Ilham a été nommée directrice des études au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ajoute la même source, qui souligne que ce mouvement «fait suite à l'opération d'inspection et d'évaluation menée par le ministre». Ce changement vise à «donner une nouvelle dynamique à l'action des directions de la Santé, qui ont la mission de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale de la Santé et à la mise en place d'approches locales pour l'activation et la coordination du travail des structures sanitaires, publiques et privées, en vue de garantir la mutualisation et l'exploitation optimale des ressources disponibles», conclut le ministère.