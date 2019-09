Incendie à l'hôpital d'El-Oued : Commission d’inspection du ministère de la Santé

«Les familles des victimes seront prises en charge aux plans matériel et psychologique, en plus de la prise en charge par le ministère des Familles ayant eu une naissance par voie de procréation médicalement assistée (insémination artificielle)», a affirmé le ministre dans un point de presse à l’issue de sa visite à El-Oued.

M. Miraoui a précisé à ce propos que «les premiers éléments de l’enquête font état d’un court-circuit électrique provoqué par un appareil de lutte contre les insectes», ajoutant, à ce titre, l’ouverture d’une enquête administrative, judiciaire et sécuritaire pour déterminer les circonstances l’ayant entouré. Le ministre a annoncé, en outre, l’envoi prochain d’une commission composée de directeurs centraux du ministère pour l'inspection des structures de santé et l’identification des carences, à la lumière desquelles sera élaboré un programme de rattrapage des insuffisances afin d’améliorer les prestations de santé. Le ministre a fait état aussi de la réception du nouvel établissement hospitalier spécialisé Mère-Enfant d’El-Oued au courant du premier trimestre de 2020. Concernant des plaintes soulevées contre certains praticiens et paramédicaux exerçant à la maternité d’El-Oued et liées à des faits de corruption, le ministre de la Santé a assuré qu’une «enquête sera enclenchée et que les procédures judiciaires nécessaires seront prises à ce sujet». Le ministère a ajouté que «les investigations se poursuivent pour connaître toutes les circonstances de ce sinistre».

L'intervention des services de la Protection civile a permis, par ailleurs, de secourir 76 personnes dont 11 nouveau-nés, 37 femmes, et 28 employés à l'hôpital, à travers la mobilisation de 10 camions anti-incendie et d'ambulances pour l'évacuation des victimes et l'extinction du feu, en vue d'éviter sa propagation à d'autres services, a indiqué la Protection civile.

Suite à ce tragique incendie, le ministre a décidé de suspendre de leurs fonctions, le directeur de la Santé de la wilaya d'El-Oued, le directeur de l'hôpital Mère-Enfant Bachir-Bennacer et le responsable de la permanence. Exprimant sa «profonde affliction» suite à ce drame, le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a instruit le Premier ministre, Noureddine Bedoui, de suivre l'enquête diligentée afin de définir les responsabilités, tout en veillant à l'accompagnement des familles des victimes et à la prise en charge des blessés. Ce violent incendie a suscité une vive émotion chez les citoyens qui se sont rassemblés devant l'hôpital pour appeler à la détermination des responsabilités et à une amélioration des prestations de santé. aLe Conseil national des droits de l'homme a appelé les pouvoirs publics à «ouvrir une enquête approfondie pour déterminer les responsabilités et sanctionner les responsables si l'erreur humaine était à l'origine de cet incendie». Le Syndicat national des praticiens de la santé publique a exigé également l'ouverture d'une enquête sur cet incendie pour «identifier les causes de ce drame d'autant que l'incendie n'est pas le premier enregistré au niveau de cet hôpital», soulignant la nécessité d' «infliger les plus lourdes sanctions aux responsables» de l'incendie.



Le directeur de l’EHS Mère-Enfant et cinq autres personnes placés en détention provisoire



Le directeur de l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) Mère-Enfant Bachir-Bennacer ainsi que cinq autres personnes relevant de la maternité qui lui est rattachée ont été placés, hier, en détention provisoire par le magistrat instructeur près le tribunal d’El-Oued, apprend-on de source judiciaire. Ont également été placés en détention provisoire la coordinatrice chargée de la gestion de la maternité, le directeur de la permanence, la chargée du contrôle médical, le chef de service pédiatrie-néonatale, ainsi qu’un agent de maintenance, a-t-on signalé.

Présentés dans la matinée par la police judiciaire de la Sûreté de wilaya devant le procureur de la République et le magistrat instructeur près le tribunal d’El-Oued, les mis en cause sont poursuivis pour «négligence, laisser-aller et homicide involontaire», précise la source.