Election présidentielle : 60 postulants retirent les formulaires de souscription

Au fur et à mesure que le rendez-vous électoral du 12 décembre approche, le nombre de postulants affichant leurs intentions d’accéder à la magistrature suprême du pays ne cesse d’augmenter.

Al’heure où nous mettons sous presse, l’on compte déjà une soixantaine de candidats à la candidature qui ont procédé au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles. Tous et toutes ont le même objectif et aspirent à briguer le poste de président de la République.

Parmi les postulants au prochain scrutin présidentiel figurent des candidats indépendants et des représentants de partis, dont MM. Belkacem Sahli, président de l’Alliance nationale républicaine (ANR), Ali Benflis, président du parti Talaïe El Houriet, Abdelaziz Belaïd, président du Front El Moustakbal, Aïssa Belhadi, président du Front de la bonne gouvernance, Abdelkader Bengrina, président du mouvement El Bina, Ali Zeghdoud, président du parti du Rassemblement algérien (RA) et Mourad Arroudj, président du parti Errafah, a notamment indiqué le chargé de communication auprès de l’Autorité Nationale Indépendante des Elections (ANIE), M. Ali Draâ.

Il convient de signaler dans ce contexte que l’ANIE a pour mission de préparer les élections, de les organiser, de les gérer et de les superviser et ce, dès le début de l’opération d’inscription sur les listes électorales et leurs révisions ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononcent sur le contentieux électoral jusqu’à l’annonce des résultats provisoires. L’Autorité nationale indépendante des élections qui est présidée par l’ancien ministre de la Justice, Mohamed Charfi, est — faut-il le rappeler — composée de 50 membres est à partir de ce vote, chargée de réceptionner les dossiers de candidatures pour l’élection du président de la République et d’y statuer. Aussi et selon la nouvelle loi organique relative au régime électoral adoptée récemment par les deux chambres du Parlement et publiée au Journal officiel, la déclaration de candidature à la présidence de la République résulte du dépôt, par le candidat lui-même, d’une demande d’enregistrement auprès du président de l’ANIE.

Ce même texte fait, par ailleurs, obligation au candidat de bénéficier de «la nationalité algérienne d’origine» et exige que ce dernier soit également titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme équivalent.

Autre remarque importante et bonne à savoir, la nouvelle loi organique relative au régime électoral exige aux candidats à la présidentielle de présenter cinquante mille (50.000) signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.200.



Clôture de la révision exceptionnelle des listes électorales, le 6 octobre



A présent, c’est moins de trois mois qui nous séparent du scrutin du 12 décembre 2019. Le processus de vote a été, pour rappel, entamé avec l’annonce, par le chef de l’Etat, de la convocation du corps électoral. Après cela, tout a été mis en branle pour optimiser les préparatifs relatifs à ce rendez-vous électoral et en assurer les meilleures conditions pour la réussite de l’événement.

Il faut dire que la révision des listes électorales est une opération qui a été entamée le 22 septembre courant et qu’elle se poursuivra jusqu’au 6 octobre, comme souligné par l’Autorité nationale indépendante des élections. Les bureaux de la commission chargée de la révision des listes des élections au niveau des communes sont, ainsi, ouverts tous les jours de la semaine, de 9:00 à 16:30, à l’exception du vendredi.

Pour leur part, les citoyens membres de la communauté nationale établie à l’étranger doivent, quant à eux, se rapprocher des représentations diplomatiques ou consulaires pour s’inscrire, selon les mêmes procédures.

Il faut savoir que l’autorité nationale indépendante des élections est en train d’installer les comités communaux de révision des listes électorales à travers les 1.541 communes du pays.

Il est prévu que cette opération s’achève aujourd’hui, au plus tard.

Notons que pour ce qui concerne la composante des comités, ces derniers seront composés, chacun, d’un juge, d’un technicien en informatique et de trois membres des listes électorales.

Il y aura également les agents administratifs qui travailleront sous la tutelle de l’Autorité nationale indépendante des élections, signalons-le.

Cela étant dit et s’il est sûr que le nombre des prétendants au palais d’El Mouradia ne cesse d’augmenter actuellement avec pas moins de soixante candidats à la candidature, il est moins sûr, cependant, que tout le monde puisse fournir les 50.000 signatures individuelles requises.

Soraya Guemmouri