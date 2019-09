Le parti de la liberté et de la justice (PLJ) : Pas de position tranchée

Le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Mohamed Saïd, a expliqué, hier, que «les élections ne pourront être organisées que dans un climat de consensus».

Lors d’une conférence de presse, organisée au siège de son parti à Alger, à l’issue de la réunion extraordinaire du bureau politique du PLJ, Mohamed Saïd a émis des «réserves» sur l’organisation des prochaines élections. Pour lui «les données actuelles n’encouragent guère l’organisation des élections».

«Tant que les mesures préalables qui constituent un test de la volonté politique du pouvoir ne seront pas satisfaites, tout débat relatif à l’organisation d’élections présidentielles sérieuses serait inutile», a jugé M. Mohamed Saïd. Pour lui «la présidentielle constitue le couronnement d’un large consensus national qui ouvre la voie à un changement radical, et au renouvellement de la classe politique».

Les mesures que préconisent Mohamed Saïd concernent «la libération de l’action politique et associative et la remise en liberté des détenus d’opinion», «le remplacement du gouvernement actuel par un gouvernement consensuel de technocrates choisis pour leurs compétences».

Rejetant d’emblée l’idée du candidat de consensus, M. Mohamed Saïd avance que «si les élections venaient à être organisées sans tenir compte du courant populaire dominant, elles mettraient en cause la légitimité du nouveau président de la République sitôt investi».

Mohamed Saïd explique néanmoins que la position de son parti n’est pas tranchée «il n’y a pas de position définitive, tout dépend de l’évolution des données actuelles sur le terrain, s’il y a un répondant dans la part du pouvoir, notamment par le chef de l’Etat à travers le changement du gouvernement en particulier, la position de notre parti pourra s’adapter à la nouvelle situation».

Pour le président du PLJ : «Il faut faire des prochaines élections le moyen d’asseoir une légitimité au système de gouvernance, et non de «transférer» cette crise de confiance et de légitimité au futur président pour un autre mandat.

Revenant à la rencontre de son parti avec l’instance de dialogue et de médiation qui s’est déroulée le 28 août dernier, Mohamed Saïd a expliqué que «l’Instance de Karim Younès a fourni beaucoup d’efforts pour briser la glace entre les acteurs politiques qui avaient des positions rigides au début de la crise». Il estime que «celle-ci n’a pas eu le temps nécessaire pour parachever son œuvre et sa mission de rapprochement des points de vue des uns et des autres concernant la solution la plus rapide pour la sortie de crise».

M. Mohamed Saïd a tenu à saluer le haut niveau de conscience des Algériens «quant aux enjeux que posent cette situation caractérisée par ce blocage politique persistant». Néanmoins, ajoute-il, «nous sommes contre la précipitation dans la recherche des solutions». Par ailleurs, celui-ci a réaffirmé que son parti «s’inscrit en porte-à-faux des solutions provisoires et partielles, et nous privilégions les solutions définitives à même de sortir le pays de cette impasse». Le président du PLJ a renouvelé au passage son «soutien au Hirak populaire dans son pacifisme et ses revendications légitimes et justes».

Pour le PLJ, l’issue urgente à la sortie de l’impasse politique et la satisfaction de la volonté citoyenne «passent impérativement par un dialogue sérieux et responsable, seule voie pour la construction du consensus national exigé, plus que jamais, aujourd’hui».

Tahar Kaïdi